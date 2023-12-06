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Serenay Sarıkaya, Aile dizisindeki performansıyla alkış topladı

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Aile dizisinin dün yayınlanan bölümünde babasının ani ölümüyle kahrolan Devin'i oynayan Serenay Sarıkaya, oyunculuk performansıyla alkış topladı. Sarıkaya için "Sahneyi yaşadı, etkisinden çıkamıyorum" yorumu yapıldı.

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'a Altın Kelebek'te En İyi Dizi Çifti ödülünü kazandıran Aile dizisi, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümünde uzun yıllar sonra konuşmaya karar verdiği babasının öldüğünü gören Devin kahroldu, Devin rolünü oynayan Sarıkaya ise performansıyla adeta şov yaptı.

"MUAZZAM ROL YAPIYORSUN"

Eşi Arslan'la seyir halindeyken babasının kaza geçirdiğini gören Devin, aracın başına koştu. Babasının öldüğünü gören Devin, gözyaşlarına boğuldu. Serenay Sarıkaya'nın dizide performansı ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunculuğuyla ders veren güzel yıldız için "Muazzam rol yapıyorsun" ve "Sen nasıl bir oyuncusun, kendime gelemedim" yorumları yapıldı.

Serenay Sarıkaya, Aile dizisindeki performansıyla alkış topladı

İşte Serenay Sarıkaya'nın performansı için yapılan bazı yorumlar...

Serenay Sarıkaya, Aile dizisindeki performansıyla alkış topladı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Televizyon

Serenay Sarıkaya Aile Televizyon Magazin Haberler

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