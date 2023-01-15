Son zamanların merak edilen isimlerinden bir tanesi olan Serenad Bağcan kimdir? Sorusu merak ediliyor ve konuya ilişkin olarak internet üzerinde Serenad Bağcan hayatı ve biyografisi de araştırılıyor. Peki, Serenad Bağcan kimdir? Serenad Bağcan kaç yaşında, ne iş yapıyor? Serenad Bağcan hayatı ve biyografisi!

Serenad Bağcan kimdir? Sorusu, Serenad Bağcan'ın vatandaşlar tarafından merak edilen bir isim olması nedeniyle araştırılmakta. İlk solo albümünü ise Mayıs 2019'da çıkaran Serenad Bağcan kimdir? Sorusu ise arama motorlarında sıklıkla sorgulatılıyor. Peki, Serenad Bağcan kimdir? Serenad Bağcan kaç yaşında, ne iş yapıyor? Serenad Bağcan hayatı ve biyografisi!

SERENAD BAĞCAN KİMDİR?

Müzisyen bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da doğdu. Ebeveynleri Savaş Bağcan, Süheyla Bağcan olan Bağcan, aynı şehirde lise ve üniversite eğitimini tamamladı. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olmasına rağmen bu meslekte hiç çalışmadı. Solistliğe başlamadan önce spora ilgi gösterdi ve masa tenisi Türkiye şampiyonu oldu. Küçük yaşlarda mandolin ve blokflüte ilgi gösterdi, halası Selda Bağcan'dan piyano dersleri aldı. Daha sonra Ankara Çocuk Korosu'na katıldı. Klasik Batı Müziği üzerine eğitim aldı. Sonraki süreçte Devlet Çok Sesli Korosu'na alto sanatçısı olarak girdi. 2011 yılında devlet korosunda Fazıl Say'a ait Nazım Hikmet Oratoryosu ve Metin Altıok Ağıtları'nı söyleyecek olan solistin gelmemesi üzerine koro şefi tarafından teşvik edildi. Ardından da Fazıl Say ile beraber sahne almaya başladı ve İlk Şarkılar ve Yeni Şarkılar albümlerinin solistliğini yaptı. Fazıl Say kendisinden "Yıllar sonra aradığım sesi buldum" şeklinde bahsetmektedir.