Serenad Bağcan kimdir? Serenad Bağcan hayatı ve biyografisi! Serenad Bağcan kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Serenad Bağcan merak konusu oldu. İşte Serenad Bağcan hakkında merak edilen Serenad Bağcan kimdir, Serenad Bağcan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SERENAD BAĞCAN KİMDİR?

Müzisyen bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da doğdu. Yine aynı şehirde lise ve üniversite eğitimini tamamladı. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olmasına rağmen bu meslekte hiç çalışmadı. Solistliğe başlamadan önce spora ilgi gösterdi ve masa tenisi Türkiye şampiyonu oldu. Küçük yaşlarda mandolin ve blokflüte ilgi gösterdi, halası Selda Bağcan'dan piyano dersleri aldı. Daha sonra Ankara Çocuk Korosu'na katıldı. Klasik Batı Müziği üzerine eğitim aldı. Sonraki süreçte Devlet Çok Sesli Korosu'na alto sanatçısı olarak girdi. 2011 yılında devlet korosunda Fazıl Say'a ait Nazım Hikmet Oratoryosu ve Metin Altıok Ağıtları'nı söyleyecek olan solistin gelmemesi üzerine koro şefi tarafından teşvik edildi. Ardından da Fazıl Say ile beraber sahne almaya başladı ve İlk Şarkılar ve Yeni Şarkılar albümlerinin solistliğini yaptı. Fazıl Say kendisinden "Yıllar sonra aradığım sesi buldum" şeklinde bahsetmektedir.

Bağcan, Serenad adını taşıyan ilk solo albümünü ise Mayıs 2019'da çıkardı.

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