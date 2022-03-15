Seren Uzun kimdir? Seren Uzun kaç yaşında, nereli? Pulim şarkısıyla çıkış yapan Seren Uzun'un hayatı... - Haberler

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Seren Uzun kimdir? Seren Uzun kaç yaşında, nereli? Pulim şarkısıyla çıkış yapan Seren Uzun'un hayatı...

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Seren Uzun kimdir? Seren Uzun kaç yaşında, nereli? Pulim şarkısıyla çıkış yapan Seren Uzun'un hayatı...

Seren Uzun, O Ses Türkiye'ye katılarak ismini duyuran isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Seren Uzun kimdir, sorusunun yanıtı Pulim adlı şarkıdan sonra araştırılan konular arasında yer aldı. Genç yaşta pek çok şarkı çıkaran bir isim olan Seren Uzun kimdir? Seren Uzun kaç yaşında, nereli?

Seren Uzun kimdir? Yaptığı parçalarla kısa sürede beğenileri toplayan Seren Uzun hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Seren Uzun kaç yaşında, nereli?

SEREN UZUN KİMDİR?

Seren Uzun, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Beşikdüzü'nde tamamladıktan sonra Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümü mezunu oldu. Seren Uzun, formasyon eğitimi alarak öğretmenliğe de ik adımı attı.

O Ses Türkiye'ye de katılan Seren Uzun, Gökhan'ın takımında yer aldı ancak birinci olamadı.

Seren Uzun kimdir?

SEREN UZUN SON ŞARKISININ KLİBİNİ RİZE'DE ÇEKTİ

Memleketi Trabzon başta olmak üzere Rize ve çevre ilçelerinde çekilen klipte, yöresel kıyafetin yanı sıra kendi tarzına uygun görselliğiylede dikkat çeken Seren Uzun,"Bu aralar çok sıkıntılar yaşadık. Hep beraber eğlenebileceğimiz bir şarkı oldu. Şarkımızla herkes oynayacak" dedi. 28 ağustos Cuma akşamı Goed Müzik etiketi ile& ; Netd Youtube kanalında ve tüm dijitallerde yayınlanan şarkı özellikle Karadenizliler tarafından çok beğenildi.

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