Seren Serengil - Yaşar İpek... SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR, İKİSİ DE CEZA ALDI!

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Özay Bakır'ın avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar Seren Serengil ile Yaşar İpek'in avukatları da mahkemeye katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı Müezzinoğlu, "Sanıklar davaya konu eylemlerini bilerek ve isteyerek yapmıştır, hiçbir indirim uygulanmaksızın sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR

Sanık Seren Serengil'in avukatı savunmasında, suça konu mesajların diğer sanık Yaşar İpek tarafından gönderildiğini belirtirken, İpek'in avukatı ise Serengil'in, müvekkilinin sosyal medya hesabının şifresini bildiğini ve mesajların Serengil tarafından atıldığını söyledi.

SEREN SERENGİL'İN CEZASI ERTELENMEDİ

Mahkeme, Seren Serengil ve Yaşar İpek'i, Özay Bakır'a yönelik 'hakaret' suçundan 2 bin 800'er lira adli para cezasına çarptırdı.

Serengil'i 'tehdit' suçundan 900 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme ayrıca, İpek'i ise aynı suçtan 3 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, Seren Serengil'in öncesinde adli sicil kaydında bir hükmün bulunması nedeniyle cezasını ertelemedi.

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