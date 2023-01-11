Uzun süredir Beyaz Tv'de Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, Instagram hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Mobbinge uğradığını söyleyen Seren Serengil, programdan ayrıldığını söyledi. Peki, Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz'dan neden ayrıldı?

Seren Serengil, uzun süredir yer aldığı Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programından ayrıldığını duyurdu. Mobbinge uğradığını söyleyen Serengil, "Programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle kişilik haklarımın, kamuoyu önündeki itibarımın, ismimin marka değerinin ve siz sayın izleyicilerimin gözündeki varlığımın zarar görmemesi adına bu kararı almış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı. Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz'dan neden ayrıldı?

SEREN SERENGİL, SÖYLEMEZSEM OLMAZ'DAN NEDEN AYRILDI?

Serengil açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Uzun zamandır süregelen birtakım olaylarla birlikte her sabah Beyaz Tv'de yorumculuğunu yapmakta olduğum 'Söylemezsem Olmaz' isimli programdan bu sabah itibarıyla tüm yasal haklarımı saklı tutarak bulunmaktayım. Programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle kişilik haklarımın, kamuoyu önündeki itibarımın, ismimin marka değerinin ve siz sayın izleyicilerimin gözündeki varlığımın zarar görmemesi adına bu kararı almış bulunmaktayım.