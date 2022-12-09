Seren Serengil neden yok? Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'da neden yok? Söylemezsem Olmaz bitti mi? Seren Serengil ayrıldı mı?

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı ilgiyle takip edilen programlar arasında yer alıyor. Sevilerek takip edilen Söylemezsem Olmaz programını ekranlara göremeyen vatandaşlar ise Seren Serengil neden yok? Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'da neden yok? Söylemezsem Olmaz bitti mi? sorularını arattı. İşte merak edilenler...

Seren Serengil neden yok? sorusu merak ediliyor. Beyaz Tv ekranlarının sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz, büyük izleyici kitlesine hakim. Söylemezsem Olmaz programını ekranlara göremeyen vatandaşlar ise Seren Serengil neden yok? Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'da neden yok? Söylemezsem Olmaz bitti mi? sorularını arattı.

SEREN SERENGİL NEDEN YOK?

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil 9 Aralık günü yer almıyor. Sebebi Serengil'in Los Angeles'a gitmesinden kaynaklı. Seyahatinin ardından programa geri dönmesi bekleniyor.