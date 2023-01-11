Seren Serengil mobbinge mi uğradı? Seren Serengil'in Söylemezsem Olmaz'dan ayrılma nedeni ne?

Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil neden yok merak ediliyordu. Uzun süredir Beyaz Tv'de Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, Instagram hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Peki, Seren Serengil Söylemezsem Olmaz neden ayrıldı? Seren Serengil neden yok, ayrıldı mı?

Seren Serengil neden yok? Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil neden yok merak ediliyordu. Uzun süredir Beyaz Tv'de Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, Instagram hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Peki, Seren Serengil Söylemezsem Olmaz neden ayrıldı? Seren Serengil neden yok, ayrıldı mı? İşte, Seren Serengil'in Söylemezsem Olmaz'dan ayrılma nedeni...

SÖYLEMEZSEM OLMAZ'DA SEREN SERENGİL NEDEN YOK?

Seren Serengil, uzun süredir yer aldığı Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programından ayrıldığını duyurdu. Mobbinge uğradığını söyleyen Serengil, "Programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle kişilik haklarımın, kamuoyu önündeki itibarımın, ismimin marka değerinin ve siz sayın izleyicilerimin gözündeki varlığımın zarar görmemesi adına bu kararı almış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

"PSİKOLOJİK ŞİDDET VE MOBBİNG"

Serengil açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Uzun zamandır süregelen birtakım olaylarla birlikte her sabah Beyaz Tv'de yorumculuğunu yapmakta olduğum 'Söylemezsem Olmaz' isimli programdan bu sabah itibarıyla tüm yasal haklarımı saklı tutarak bulunmaktayım. Programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle kişilik haklarımın, kamuoyu önündeki itibarımın, ismimin marka değerinin ve siz sayın izleyicilerimin gözündeki varlığımın zarar görmemesi adına bu kararı almış bulunmaktayım.

"OLANLARA DAHA FAZLA TAHAMMÜLÜM KALMADI"

Her şeye, tüm mobbing ve baskılara rağmen bütün özverim, iyi niyetim ve anlayışımla devam ettiği programda, uzun zamandır Beyaz TV dışında başkaca bir çalışma hayatı olmamış kişileri, yapımcıyı ve diğer arkadaşlarımı da düşünerek bundan sonra başka bir yerde iş bulma imkanlarının piyasa koşulları gereği zor olduğunu bildiğimden kimsenin kazancıyla, çalışma hayatıyla en önemlisi de ekmeğiyle de oynamak gibi bir düşüncem olmayacağından bugüne kadar birçok farklı projede yer almış birisi olarak tarafımın böyle endişeleri bulunmadığından hiç kimseyi bir tercih yapmaya zorlamaksızın sulhen çözüm üretmek için çok çabalamış olsam da katlanmak zorunda kaldığım, her gün dozu daha da artan ve son aşamada şahsıma, aileme yapılan hakaretler ve kişilik haklarıma yapılan ihlaller ile tüm bunlara yapım ekibi tarafından da göz yumulmasa sebebiyle daha fazla olanlara tahammülüm kalmadığından aynı zamanda da durumdan sağlığımın da kötü yönde etkilenmesi üzerine programdan ayrıldığımı beni seven, soran, hatır bilen tüm değerli seyircilerim ve takipçilerim ile paylaşırım.