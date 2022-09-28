Seren Serengil'in Lerzan Mutlu'ya açtığı davanın sonucu bugün belli oldu. Şarkıcı Lerzan Mutlu'ya para cezası verilmesinin ardından Seren Serengil'in neden dava açtığı merak konusu oldu. Peki, Seren Serengil, Lerzan Mutlu davası ne? Seren Serengil, Lerzan Mutlu'ya neden dava açtı? İşte detaylar...

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil, şarkıcı Lerzan Mutlu'ya dava açmıştı. Davanın sonucu bugün belli oldu. Lerzan Mutlu'ya 8 bin 720 TL adli para cezası verdi. Peki, Seren Serengil, Lerzan Mutlu davası ne? Seren Serengil, Lerzan Mutlu'ya neden dava açtı? Detaylar haberimizde...

SEREN SERENGİL LERZAN MUTLU DAVASI NE?

Seren Serengil, annesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle "Zincirleme şekilde sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle Lerzan Mutlu'ya dava açmıştı. Davanın sonucu bugün belli oldu. Mahkeme, Lerzan Mutlu'ya "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçundan 8 bin 720 TL adli para cezası verdi.

SEREN SERENGİL LERZAN MUTLU'YA NEDEN DAVA AÇTI?

Seren Serengil, annesi Nevin Teoman'a sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle şarkıcı Lerzan Mutlu'ya dava açmıştı.