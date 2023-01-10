Seren Serengil kovuldu mu? Seren Serengil (Beyaz TV) Söylemezsem Olmaz'dan kovuldu mu?

Ekranların sevilen ismi Seren Serengil, bugün sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programına çıkamadı. Şuur bulanıklığı teşhisiyle tedavi altına alınan Serengil'in yapımcı ile tartışarak programdan kovulduğu iddia edildi. Peki, Seren Serengil (Beyaz TV) Söylemezsem Olmaz'dan kovuldu mu?

Canlı yayında rahatsızlanan Seren Serengil, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında kamera karşısına geçemedi. Ünlü sunucu hakkında sağlıksal problemler merak konusuyken Seren Serengil kovuldu mu ve Seren Serengil (Beyaz TV) Söylemezsem Olmaz'dan kovuldu mu gibi konular da araştırıldı.

SEREN SERENGİL KOVULDU MU?

Hipertansiyon hastalığı olan ünlü sunucu Serengil , dün canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Şuur bulanıklığı teşhisiyle tedavi altına alınan Serengil hakkında ayrıca tartışma iddiaları da gündeme geldi. Serengil'in yapımcı ile tartıştığı ve sonrasında programdan kovulduğu iddia edildi.