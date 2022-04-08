Seren Serengil... EBRU GÜNDEŞ ŞARKISI ÇILDIRTTI!

Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Serengil, "Ebru Gündeş şarkısını neden koyuyorsunuz?

Bu kadının bize yapmadığı şey kalmadı. Ben burada olduğum sürece bunu çalamazsınız" dedi.

Açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Seren Serengil, Ebru Gündeş hakkında bu zamana kadar birçok iddiada bulundu.

Hatta Serengil Yaşar İpek ile evliliğinin bitmesinin bir nedeni olarak da Ebru Gündeş'i gösterdi.

Serengil, dün canlı yayında bir süredir davalık olduğu Gündeş'in şarkısını duyunca sinirlerine hakim olamadı.

"BEN BURADA OLDUĞUM SÜRECE EBRU GÜNDEŞ ŞARKISI ÇALAMAZSINIZ"

Söylemezsem Olmaz programının başında Ebru Gündeş'in şarkısı çalındı.

Şarkıda Arto ve Bircan Bali bir şey söylemezken Serengil tepki gösterdi.

Yayında kendine hakim olamayan Serengil, "Reji neden Ebru Gündeş şarkısıyla başladık?

Ebru Gündeş'in şarkısını niye buraya koyuyorsunuz? Bana mahkeme açtı, bize yapmadığı bir şey kalmadı.

Niye ödüllendiriyorsunuz onu anlamıyorum. Rejinin cevap hakkı falan yok.

Gerçekten burama kadar getiriyorsunuz. Bu programda ben olduğum sürece Ebru Gündeş'in şarkısını çalamazsın.

Bize mobing uygulayıp dava açtı. Konusunu konuşurum ama şarkısını çalamazsın" dedi.

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