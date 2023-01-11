Ekranların sevilen programı olan Söylemezsem Olmaz'a sunuculuk yapan isim Seren Serengil bugün programına çıkmadı. Sevenlerinin merak ettikleri arasında ise Seren Serengil bugün neden yok? Seren Serengil Beyaz Tv'den ayrıldı mı, neden? Seren Serengil programda neden yok? soruları yer aldı.

Uzun yıllardır Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil, rahatsızlıklarından dolayı bir kez canlı yayını terk etmek zorunda kaldı. Arama motorlarında ise Seren Serengil bugün neden yok? Seren Serengil Beyaz Tv'den ayrıldı mı, neden? Seren Serengil programda neden yok? sorularına yanıt arandı.

SEREN SERENGİL NEDEN YOK?

Hipertansiyon hastası olan Serengil, dün canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Serengil'in hastanede tedavi gördüğü esnada Instagram hesabından paylaşım yapan sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, ünlü ismin şuur bulanıklığı yaşadığını söyleyerek "Sabah gayet iyiydi. İşine gitti ama yine ne olduysa tansiyonu 18/10. Şu an şuuru bulanık. Bir ayda 3 kez hastanelik oldu. Kendine gelince ne olduğunu öğreneceğim ve sizlerle paylaşacağım" dedi.

Dün hastanelik olan Seren Serengil, bugün sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programına çıkmadı. Konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan Serengil'in program yapımcısıyla tartışarak programdan kovulduğu iddia edildi. Ebru Yaşar ile arası iyi olmayan Serengil'in programında şarkıcıyla ilgili bir haber yayınlatmak istemediği bunun üzerine de yapımcı Bilal Özbilge ile tartıştığı iddia edildi. Tartışmanın kısa sürede büyüdüğü ve Özbilge'nin Serengil'in üzerine yürüdüğü sosyal medyada konuşulan iddialar arasında.