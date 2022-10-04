2 ay önce menajeri Tolga Akış ile tek celsede boşanan şarkıcı Zeynep Bastık, gönlünü Seren Dal'a kaptırdı. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında Seren Dal'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Seren Dal kimdir? Zeynep Bastık sevgilisi Seren Dal kimdir? İşte detaylar...

Geçtiğimiz sene temmuz ayında menajeri Tolga Akış ile nikah masasına oturan Zeynep Bastık, haziran ayında daha evliliğinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Akış ile evliliğini tek celsede bitiren Bastık, yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin ilişkileri sosyal medya hesaplarından yayınladıkları fotoğrafla ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında Seren Dal'ın hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Seren Dal'ın kim olduğunu araştırıyor. Peki, Seren Dal kimdir? Zeynep Bastık sevgilisi Seren Dal kimdir? Detaylar haberimizde...

SEREN DAL KİMDİR?

2. Sayfa'da yer alan habere göre, iki ay önce boşanan şarkıcı, bir aydır yurtdışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin aşkı ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. İkili, önceki gün aynı ayna karşısında poz vererek peş peş Instagram hesaplarından paylaştı. Çift ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.