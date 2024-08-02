Şeref Madalyası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şeref Madalyası filmi ne zaman, nerede çekildi? Şeref Madalyası filmi gerçek mi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Şeref Madalyası filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şeref Madalyası filmini izleyecek olanların merak ettiği Şeref Madalyası konusu nedir, Şeref Madalyası oyuncuları kimler ve Şeref Madalyası özeti gibi konuları inceliyoruz.

ŞEREF MADALYASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kaçırılmış bir CIA ajanını kurtarmak için elit bir deniz donanması oluşturulur. Bu kurtarma operasyonu, tüm dünyayı felakete sürükleyecek bir tehditi ortaya çıkarır. Navy Seal'in iyi yetiştirilmiş, yetenekli takımı, tehlikelerle dolu ve sonucu dünyanın can güvenliğini etkileyecek gizli bir operasyon yapmak zorunda kalır.

Jason Cottle, Abu Shabal rolünde

Teğmen Rorke rolünde Rorke Denver

Alex Veadov Christo rolünde

Roselyn Sánchez, Lisa Morales rolünde

Nestor Serrano Walter Ross rolünde

Emilio Rivera Sanchez rolünde

Acemi olarak Drea Castro

Keo Woolford Acemi olarak

Thomas Rosales, Jr., Christo'nun RHM'si rolünde

Gonzalo Menendez Komutan Pedros rolünde

Teğmen Rorke'nin Karısı rolünde Ailsa Marshall