Şeref Madalyası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şeref Madalyası filmi ne zaman, nerede çekildi? Şeref Madalyası filmi gerçek mi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Şeref Madalyası filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Şeref Madalyası konusu, özeti ve Şeref Madalyası oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Şeref Madalyası filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Şeref Madalyası filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şeref Madalyası filmini izleyecek olanların merak ettiği Şeref Madalyası konusu nedir, Şeref Madalyası oyuncuları kimler ve Şeref Madalyası özeti gibi konuları inceliyoruz.
ŞEREF MADALYASI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kaçırılmış bir CIA ajanını kurtarmak için elit bir deniz donanması oluşturulur. Bu kurtarma operasyonu, tüm dünyayı felakete sürükleyecek bir tehditi ortaya çıkarır. Navy Seal'in iyi yetiştirilmiş, yetenekli takımı, tehlikelerle dolu ve sonucu dünyanın can güvenliğini etkileyecek gizli bir operasyon yapmak zorunda kalır.ŞEREF MADALYASI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Jason Cottle, Abu Shabal rolünde
Teğmen Rorke rolünde Rorke Denver
Alex Veadov Christo rolünde
Roselyn Sánchez, Lisa Morales rolünde
Nestor Serrano Walter Ross rolünde
Emilio Rivera Sanchez rolünde
Acemi olarak Drea Castro
Keo Woolford Acemi olarak
Thomas Rosales, Jr., Christo'nun RHM'si rolünde
Gonzalo Menendez Komutan Pedros rolünde
Teğmen Rorke'nin Karısı rolünde Ailsa Marshall