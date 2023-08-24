Şeref Ateş kimdir? Masterchef konuğu Prof. Dr. Şeref Ateş kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Bugün haftanın 3. dokunulmazlığı Azerbaycan'da oynandı. Programa konuk olan isimler ise merak edildi. Peki, Şeref Ateş kimdir? Masterchef konuğu Şeref Ateş kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte bilgiler...

ŞEREF ATEŞ KİMDİR?

Şeref Ateş, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı'dır. 24 Ağustos 2023 Perşembe günü Masterchef'e konuk olan isimler arasında gelmektedir.

Şeref Ateş, 1964 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarında Türkiye ve Almanya'da yaşadı. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesinde tamamladıktan sonra, akademik kariyerine Gazi Üniversitesinde başladı. Ateş, yüksek lisansını ve doktorasını Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları alanında tamamladı. Daha sonra ikinci doktorasını Almanya'da Marburg Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı'nda tamamladı. Akademik kariyerini, Türkiye'de ve yurt dışında farklı üniversite ve araştırma kurumlarında sürdüren Prof. Dr. Şeref Ateş, birçok ulusal ve uluslararası projede görev aldı. 2011'de profesör olduktan sonra mesleki kariyerini Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde sürdürdü. 2016 yılında Başkan olarak atandığı Yunus Emre Enstitüsündeki görevini hâlen devam ettirmektedir. Prof. Dr. Şeref Ateş'in uzmanlık ve çalışma alanları arasında uluslararası ilişkiler, kültür- diplomasi, bilim diplomasisi, medeniyet ve sanat, medya-iletişim, çok kültürlülük, kültür-siyaset ilişkisi, Türkçenin öğretimi ve sivil toplum örgütleri gibi konular bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası yayınları bulunan Ateş, aynı zamanda farklı bilimsel ve sosyal kurumlarda aktif olarak rol almaktadır. Hâlen Yunus Emre Enstitüsü Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Şeref Ateş evli ve dört çocuk babasıdır.