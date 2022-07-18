Sevilerek izleyen Doya Doya Moda yarışma programı TV8'de yayınlanıyor. Programın jüri üyelerinden Serdar Uzuntaş kimdir ve mesleği nedir merak ediliyor. Serdar Uzuntaş kaç yaşında ve kim olduğu gündeme geliyor. Serdar Uzuntaş kimdir? Doya Doya Moda jüri üyesi Serdar Uzuntaş kaç yaşında? Serdar Uzuntaş biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SERDAR UZUNTAŞ KİMDİR?

Central Saint Martins'te Moda Tasarımı eğitimi aldı. 2010 yılında konforu vurgulayan, detay kullanımıyla fark yaratan erkek hazır giyim markası Serdar Uzuntaş'ı kurdu. 2011'de Londra Moda Haftası'nda koleksiyonunu sundu. İtalya'daki Pitti Uomo Fuarı'na katıldı. Tasarımlarıyla, stiline önem veren erkeklere hitap etmeyi hedefliyor.

SERDAR UZUNTAŞ INSTAGRAM HESABI

Serdar Uzuntaş Instagram hesabı "serdaruzuntas" 33 bin takipçisi bulunuyor.