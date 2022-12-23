Serdar Üklimek: Mesleki yeterlilik ekonomiye değer katıyor

Gebze merkezli mesleki yeterlilik kurumu Keynes'in yöneticisi Serdar Üklimek, 16 meslek grubunun daha sisteme dahil edildiği mesleki yeterlilik belgesi uygulamasının felsefesini açıkladı: "Sistem kazan kazan esasına dayanıyor. Uygulama ile işçi de işveren de kazançlı çıkarken bu durum ülke ekonomisine de değer katıyor."

Kaynes Mesleki Yeterlilik Kurumu CFO'su Serdar Üklimek, 1 Ocak'tan itibaren 16 meslek grubu için geçerli olacak mesleki yeterlilik belgesinin çalışanlar ve işverenler açısından avantajlarına dikkat çekti. Kaynes çatısı altında 150'den fazla firmaya kurumsal eğitim, mesleki eğitim ve iş güvenliği eğitimleri verdiklerini belirten Üklimek, "20 yıla yaklaşan tecrübemizle bu alanda önemli bir dataya sahibiz" deyip ekledi: "Ulusal yeterlilik sisteminin orta ve uzun vadede işsizliğin azalması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine önemli katkı sağladığını rahatlıkla söyleyebiliriz."

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ KARİYER YOLCULUĞUNU DESTEKLİYOR

Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırdığını belirten Serdar Üklimek, mesleki yeterlilik belgesinin çalışanlar açısından avantajlarını şöyle sıraladı: "Bu belge kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı veriyor. Ulusal yeterlilikler yaygın ve informal öğrenmenin tanınmasına imkan verdiği için bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabiliyorlar. Bu sayede mesleki ilerleme yolları daha açık hale geldiğinden kariyer yolculukları da desteklenmiş oluyor."

BELGELİ ÇALIŞANLAR SAYESİNDE İŞVERENLERİN REKABET GÜCÜ ARTIYOR

Uygulamanın işverenler açısından da önemli avantajlar sunduğuna dikkat çeken Serdar Üklimek, teşvik uygulamalarının işverenleri motive ettiğini belirtti: "İşverenler mesleki yeterlilik belgesi sayesinde mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilirken aynı zamanda devletin sunduğu teşvik imkânlarından yararlanabiliyorlar. Ayrıca işin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü de artırıyor. Doğru insan kaynağı planlaması ise zaman ve para kaybı engelleniyor."