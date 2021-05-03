Serdar Tuncer kimdir? Serdar Tuncer kaç yaşında, nereli? Serdar Tuncer biyografisi!

Türk televizyon programcısı ve şair olan Serdar Tuncer kimdir? Kanal a televizyonunda yayınlanan "Gecede Bir Gün" Programı 2005 yılının en iyi tv kültür sanat programı seçildi. Kanal A'da "Yıldızdan Mahyalar" isimli programı sundu. 2007 yılında Kanal 1'de yayınlanan "Türkiye'de ve Avrupa'da Ramazan" isimli programı sundu. Peki, Serdar Tuncer kaç yaşında, nereli? Serdar Tuncer mesleği nedir? Serdar Tuncer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SERDAR TUNCER KİMDİR?

Serdar Tuncer (d. 16 Ağustos 1978, Ankara), Türk televizyon programcısı ve şairdir. Kanal a televizyonunda yayınlanan "Gecede Bir Gün" Programı 2005 yılının en iyi tv kültür sanat programı seçildi. Kanal A'da "Yıldızdan Mahyalar" isimli programı sundu. 2007 yılında Kanal 1'de yayınlanan "Türkiye'de ve Avrupa'da Ramazan" isimli programı sundu. 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında Ramazan ayında Topkapı Sarayından canlı olarak TRT 1'de iftar programları sundu. Semerkand Radyo'da hafta içi her gün yayınlanan "Yitik Hazine" programını hazırlayıp sundu. TRT Haber'de Uğur Işılak'la birlikte "Yeni Şeyler Söylemek Lazım" programını sundu. 2012 yılında Semerkand TV'de "Kalbe Düşünce" programını sundu. 2013 Ramazan ayında Kanal D'de "Sahurdan Kalplere" adlı programı sunmuştur.Daha sonra CNNTürk kanalında her hafta pazar günü saat 22:00 ila 23:00 arası başlayan "Başka Şeyler" isimli programı sunmaya başlamış.03 Nisan 2015 tarihi itibarı ile CNN Türk kanalından istifa etmiştir. 8 Ekim 2015'ten itibaren Yenişafak Gazetesi'nde köşe yazısı yazmaktadır.

26 Mart 2019'da İngiltere Londra'da sanatçı Uğur Işılak ile birlikte gerçekleştireceği 'Şiir, Türkü, Türkiye' etkinliği bazı aşırı grupların şikayet ve tehdidi nedeniyle Hackney Empire tarafından iptal edildi. İptal sonrasında sanatçı Twitter hesabı üzerinden "Ey Londra, sevsinler sizin demokrasi ve özgürlük anlayışınızı." ifadesini kullandı. haberler.com

KİTAPLARI

• Sen İstanbul Kokardın (1997)

• Aynalar (2003)

• Satır Arası Hikâyeler (2005)

• Delilim Yok Kalbimden Başka (2018)

• Sermayem Yok Derdimden Başka (2018)

• Hiçbir Zaman Hiçbir Şey (2019)

ŞİİR ALBÜMLERİ

• Sen İstanbul Kokardın (2009)

• Bir Hilal Uğruna (2011)

• Şiirin Sultanları (2013)

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