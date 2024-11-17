Serdar Tunagür kimdir? Terörist Serdar Tunagür yakalandı mı?
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçmiş dönemde PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Tunagür'ün, Portekiz'de örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi. Peki, Serdar Tunagür kimdir? Terörist Serdar Tunagür yakalandı mı?
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür, cezaevine gönderildi. Serdar Tunagür kimdir? Terörist Serdar Tunagür yakalandı mı?
SERDAR TUNAGÜR KİMDİR?
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür, cezaevine gönderildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçmiş dönemde PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Tunagür'ün, Portekiz'de örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi.
İstanbul'da olduğu belirlenen PKK/KCK'lı Tunagür, düzenlenen operasyonla yakalandı. Serdar Tunagür, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.