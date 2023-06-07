Nilsu Berfin Aktaş ile evlendiği bilinmekte olan Serdar Sertçelik hakkında birçok detay Serdar Sertçelik kimdir? Sorusu ile birlikte internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Serdar Sertçelik kimdir? Nilsu Berfin Aktaş eşi Sedar Sertçelik kim, kaç yaşında? Serdar Sertçelik hayatı ve biyografisi!

Nilsu Berfin Aktaş'ın, iş insanı Serdar Sertçelik ile evli olduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonrasında vatandaşlar tarafından Serdar Sertçelik kimdir? Sorusu merak edilmeye ve arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı. Peki, Serdar Sertçelik kimdir? Nilsu Berfin Aktaş eşi Sedar Sertçelik kim, kaç yaşında? Serdar Sertçelik hayatı ve biyografisi!

SERDAR SERTÇELİK KİMDİR?

Serdar Sertçelik,Kuzey Yldızı dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile evlidir. Serdar Sertçelik'in daha önce evliliğinden de çocuğu olduğu biliniyor. Serdar Sertçelik, dolandırıcılık yapma suçuyla tutuklanarak cezaevine yollandığı, İş çevresini 200 milyon TL dolandırdığı iddia edilen Serdar Sertçelik'in suçunun sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışmak olarak iddia ediliyor.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

1998 yılında Ankara'da doğan Nilsu Berfin Aktaş Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Başarılı oyuncu 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak'ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı. Oyunculuk kariyerinde Pantene, Cornetto, Turkcell gibi markaların reklamlarında da rol aldı. ''Kuzey Yıldızı İlk Aşk'' projesinde Gökçe karakterine hayat verdi.