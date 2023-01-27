Serdar Ortaç - Kim Bulmuş Aşkı sözleri! 'Kim Bulmuş Aşkı' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Serdar Ortaç'ın yeni şarkısı Kim Bulmuş Aşkı, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Serdar Ortaç - Kim Bulmuş Aşkı sözleri nelerdir? Serdar Ortaç - Kim Bulmuş Aşkı şarkı sözleri sizlerle...

Serdar Ortaç - Kim Bulmuş Aşkı şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Serdar Ortaç'a aittir.

KİM BULMUŞ AŞKI ŞARKI SÖZLERİ

Bir daha baştan başlamaya, hevesim bile yokken

Kendimi boşluğa fırlatarak, inanılmazı başarıyorum

Belki de kendimi boş yere hiç,üzecek biri yokken

Aşk üstüne aşklar yaratıp,acı çekmeye alışıyorum

***

Zamanla, her şeyi unutuyorsun.

Ne çabuk, her şeye alışıyorsun.

Yerine koymaya çalışıyorken

Bir sürü fırsatı kaçıyorsun.

***

Kim buluverdi ki aşkı yerinde,

Adam gibi sevmek, kendi elinde.

Belki bu nisan, belki ekimde,

Bir yeni aşka başlayacağım.

***

Kalbimi açtım sahibi yok, yine boş boş oturcam

Bu gidişle er yada geç, yine senle avuncam

Kalbimi açtım sahibi yok, yine boş boş oturcam

Bu gidişle er yada geç, yine senle avuncam

***

Zamanla, her şeyi unutuyorsun.

Ne çabuk, her şeye alışıyorsun.

Yerine koymaya çalışıyorken

Bir sürü fırsatı kaçırıyorsun.

***

Kim buluverdi ki aşkı yerinde,

Adam gibi sevmek kendi elimde.

Belki bu nisan, belki ekimde

Bir yeni aşka başlayacağım.