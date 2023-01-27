Serdar Ortaç - Kim Bulmuş Aşkı sözleri! 'Kim Bulmuş Aşkı' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Serdar Ortaç'ın yeni şarkısı Kim Bulmuş Aşkı, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Serdar Ortaç - Kim Bulmuş Aşkı sözleri nelerdir? Serdar Ortaç - Kim Bulmuş Aşkı şarkı sözleri sizlerle...
Serdar Ortaç - Kim Bulmuş Aşkı şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Serdar Ortaç'a aittir.
KİM BULMUŞ AŞKI ŞARKI SÖZLERİ
Bir daha baştan başlamaya, hevesim bile yokken
Kendimi boşluğa fırlatarak, inanılmazı başarıyorum
Belki de kendimi boş yere hiç,üzecek biri yokken
Aşk üstüne aşklar yaratıp,acı çekmeye alışıyorum
***
Zamanla, her şeyi unutuyorsun.
Ne çabuk, her şeye alışıyorsun.
Yerine koymaya çalışıyorken
Bir sürü fırsatı kaçıyorsun.
***
Kim buluverdi ki aşkı yerinde,
Adam gibi sevmek, kendi elinde.
Belki bu nisan, belki ekimde,
Bir yeni aşka başlayacağım.
***
Kalbimi açtım sahibi yok, yine boş boş oturcam
Bu gidişle er yada geç, yine senle avuncam
Kalbimi açtım sahibi yok, yine boş boş oturcam
Bu gidişle er yada geç, yine senle avuncam
***
Zamanla, her şeyi unutuyorsun.
Ne çabuk, her şeye alışıyorsun.
Yerine koymaya çalışıyorken
Bir sürü fırsatı kaçırıyorsun.
***
Kim buluverdi ki aşkı yerinde,
Adam gibi sevmek kendi elimde.
Belki bu nisan, belki ekimde
Bir yeni aşka başlayacağım.