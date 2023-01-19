Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nasıl? sorusu, Kutsal Damacana 4 filminin galasına katılan Serdar Ortaç'ın yaptığı açıklamaların ardından merak konusu haline geldi. Bu nedenle sevenleri tarafından Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nasıl? Merak ediliyor. Peki, Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nasıl? Serdar Ortaç'ın hastalığı ne?

Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nasıl? Sorusu, Serdar Ortaç'ın sevenleri tarafından merak edilmekte ve arama motorlarında araştırılmakta. Kutsal Damacana 4 filminin galasında yaptığı açıklamalar ile Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nasıl? Sorusunu yanıtlayan Serdar Ortaç'ın hastalığı ne? Sorusunu merak edenler haberimiz içerisinde yanıtladık. Peki, Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nasıl? Serdar Ortaç'ın hastalığı ne?

SERDAR ORTAÇ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kutsal Damacana 4 filminin galasına katılan Serdar Ortaç, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu ve sol bacağına inme indiğini söyledi. Bu süreci konser vererek atlatmaya çalıştığını söyleyen şarkıcı "İnşallah geçer ama bu hastalıkta atak geçmez" dedi.

"SOL AYAĞIMA YİNE İNME İNDİ"

uzun yıllardır uğraştığı rahatsızlıklarla ilgili de konuşan Ortaç, "Konsersiz olmuyor. Bu hastalıkla uğraşamıyorum yoksa. Artık bisiklet süremiyorum. Sol ayağıma bir daha inme indi. Bir buçuk senedir binmiyorum. İnşallah geçer ama bu hastalıkta atak geçmez. Boşverin" diyerek sevenlerini üzdü.