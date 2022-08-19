Serdar Ortaç'ın filmi ne zaman çıkıyor? Serdar Ortaç'ın filminde kim oynayacak?

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın hayatının film olacağı haberi merak uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları Serdar Ortaç'ın filmi ne zaman çıkıyor? Serdar Ortaç'ın filminde başrol kim olacak? sorularını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde…

SERDAR ORTAÇ'IN FİLMİ NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yeni şarkısının hazırlıklarını yaparken hayatının film olacağını haberini de sevenleriyle paylaştı. Müslüm Gürses, Bergen ve Dilberay gibi bir çok sanatçının hayatını anlatan filmler yapılması hakkında konuşan Serdar Ortaç, "Önüme bir senaryo geldi. Bayıldım ama filmde ben oynamayacağım" diyerek kendi hayatının beyazperdeye aktarılacağını müjdelerken filmin ne zaman çıkacağı ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

SERDAR ORTAÇ'IN FİLMİNDE KİM OYNAYACAK?

Serdar Ortaç, muhabirlerin "Sizi kim oynasın istersiniz?" sorusuna ise, "Japon'a benzeyen biri" cevabını verdi. Filmin yayın tarihi ve oyuncuları hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı.