Serdar Ortaç - İlaç şarkı sözleri! 'İlaç' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Serdar Ortaç'ın yeni şarkısı İla., Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Serdar Ortaç ilaç sözleri nelerdir? İlaç şarkı sözleri nelerdir? Tüm sözler haberimizde...
Serdar Ortaç - İlaç şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Serdar Ortaç'a aittir.
SERDAR ORTAÇ - İLAÇ SÖZLERİ
Sakın yorulma kalp ağrısı geçer
Bir tek senin mi aşk acın var
Ne olmuş ki yavrum, ilk kez mi aşıksın
Aşkın doğasında gözyaşı var.
Dün gece dışarıya çıkmışsın, bambaşka kollarauçmuşsun.
Duydum ki, ölümüne içmişsin, sayemde derbeder olmuşsun.
İlaç verdi mi doktor, kalp ağrısına.
Söndürsün söyle yavrum, o kankaların.
Gına geldi mi benden, için şişti mi?
Dindirsin şimdi yavrum yalakaların.
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Serdar Ortaç - İlaç şarkısı 8 Eylül Perşembe 2022 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Şarkının diğer detayları şöyle:
- Söz & Müzik: Serdar ORTAÇ
- Aranjör: Selim ÇALDIRAN
- Mixmastrering: Canda KÖKER
- Gitarlar: Selahattin GÜZELEL
- Ney: Eyüp HAMİŞ
- Cümbüş: Özdemir GÜZ
- Solo Keman: Özdemir GÜZ
- Stüdyo: Maestro
- Yönetmen: Efe Cansoy