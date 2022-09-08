Serdar Ortaç - İlaç şarkı sözleri! 'İlaç' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Serdar Ortaç'ın yeni şarkısı İla., Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Serdar Ortaç ilaç sözleri nelerdir? İlaç şarkı sözleri nelerdir? Tüm sözler haberimizde...

Serdar Ortaç - İlaç şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Serdar Ortaç'a aittir.

SERDAR ORTAÇ - İLAÇ SÖZLERİ

Sakın yorulma kalp ağrısı geçer

Bir tek senin mi aşk acın var

Ne olmuş ki yavrum, ilk kez mi aşıksın

Aşkın doğasında gözyaşı var.

Dün gece dışarıya çıkmışsın, bambaşka kollarauçmuşsun.

Duydum ki, ölümüne içmişsin, sayemde derbeder olmuşsun.

İlaç verdi mi doktor, kalp ağrısına.

Söndürsün söyle yavrum, o kankaların.

Gına geldi mi benden, için şişti mi?

Dindirsin şimdi yavrum yalakaların.

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Serdar Ortaç - İlaç şarkısı 8 Eylül Perşembe 2022 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Şarkının diğer detayları şöyle: