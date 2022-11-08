Müzik piyasasının dev isimlerinden biri olan Serdar Ortaç'ın hasta olup olmadığı hakkında merak edilenler var. Zaman zaman gündeme düşen Serdar Ortaç MS hastası mı? sorularının yanıtı sevenleri tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar ise arama motorlarında Serdar Ortaç hasta mı? Serdar Ortaç hastalığı ne? Serdar Ortaç MS hastası mı? sorularını aratıyor. İşte merak edilenler...

Serdar Ortaç MS hastası mı? sorusu merak edilenler arasında. Zaman zaman gündeme düşen Serdar Ortaç MS hastası mı? sorularının yanıtı sevenleri tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar ise arama motorlarında Serdar Ortaç hasta mı? Serdar Ortaç hastalığı ne? Serdar Ortaç MS hastası mı? sorularını aratıyor. Detaylar haberimizde...

SERDAR ORTAÇ MS HASTASI MI?

Son zamanlarda şarkılarının yanı sıra konserlerindeki açıklamaları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Serdar Ortaç, kapısının önüne film setinin kurulmasına veryansın etti.

Sabaha karşı konserden eve dönen şarkıcı, birkaç saat uyuduktan sonra sokaktan gelen seslerden rahatsız oldu. Dizi ekibinin kapısının önüne açık büfe kahvaltı masalarını kurduğunu gören şarkıcı, o anları kayda alarak şu sözlerle sitem etti: "5'te geldim konserden 5'te. 3 saat uyudum, MS hastası adamım ben. MS hastası adama yaptıklarına bak lan. Evimin önüne açık büfe koymuşlar, film çekiyorlar. Ulan gidin başka yere kurun restoranınızı."

Videonun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından bir paylaşım daha yapan Serdar Ortaç, "Sabah 5'te yoldan geldim, uyudum. Camdan gürültüler geliyor, Kalktım, pijamayla dışarı çıktım. Kapının önü insan dolu, 3,5 koca kamyon sokağı kapatmış evin önünde 20 tane yemek masası. Meğerse 3 bina aşağıda reklam filmi çekiyorlar. Uyumuşum zaten hastasıyım günde 8 ilaç alıyorum. Sinir krizi geçirdim bağırıp çağırdım. Madem film çekiyorsun git çektiğin evin önünde masa kur, kimseyi rahatsız etmeden çalış. Tüm sokağı niye kapıyorsun? 3 bina ötede ki evime kadar niye tecavüz ediyorsun" dedi.