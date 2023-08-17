Serdar Ortaç'a göbeğinden zeytin yedirmişti! 'Karabiber' İlknur Soydaş son haliyle şaşırttı! 'Sen yaşlanmadın mı yahu?'

1997 yılında ekranlara gelen 'Karabiberim' şarkısının klibi 'zeytin' sahnesiyle hafızalara kazınmıştı. Serdar Ortaç'ın genç bir kadının göbeğinden zeytin yemesi gündeme oturmuştu. Şarkıyla birlikte akıllara gelen ikonik sahnenin başrolünde olan kadın ise İlknur Soydaş'tı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden birisi olan Soydaş son haliyle görenleri şaşırtıyor.

'Karabiberim' şarkısının klibi televizyon ekranlarında yayınlandığında şok etkisine yol açmıştı. Klipte ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın bir kadının göbeğinden zeytin yemesi çok konuşulmuştu. Üstünden neredeyse 30 yıl geçmesine rağmen hala hatırlanan ikonik sahnede oynayan kadın İlknur Soydaş'ın son hali görenleri çok şaşırtıyor.

Hollanda'da dünyaya gelen Soydaş, mankenlik ile başladığı kariyerine oyunculuk ile devam etti. Birçok müzik klibinde oynayan İlknur Soydaş şöhreti 'Karabiberim' klibiyle yakaladı.

Klipten sonra Unutabilsem dizisi ve Dansöz filminde oynadı. Ardından Pembe Patikler, Hazan dizilerinde oynayan İlknur Soydaş beklediği başarıları bulamadı. Son olarak Cam Kırıkları diziside rol alan Soydaş ekranlardan uzak bir yaşam sürmeye başladı.

2002 yılında Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ozan Köprülü ile evlenen Soydaş'ın evliliği yalnızca 4 yıl sürdü ve boşanma süreci magazin programlarında sık sık yer aldı.

Günümüzde iş hayatının tanınmış isimlerinden Cem Pole ile evli olan İlknur Soydaş, sosyal medya hesabından sık sık fotoğraflar paylaşıyor.

90'lara damga vuran kült sahnenin oyuncusu İlknur Soydaş 47 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun fotoğraflarını görenler "Daha da genç olmuş." "Bir insan bu kadar mı esmer güzeli olur." "Hiç değişmemişsin." yorumlarını yaptı.

İşte, Serdar Ortaç'ın 'Karabiberi' İlknur Soydaş'ın son hali...