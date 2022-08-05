Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral kimdir? Neden öldü? Serdar Oral ne zaman öldü?

Kurtlar Vadisi'nin Elif Eylül'ü olarak oyunculuk kariyerinde iyi bir yere sahip olan Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Peki, Serdar Oral kimdir? Serdar Oral kaç yaşındaydı, nereli, neden öldü? Serdar Oral hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SERDAR ORAL KİMDİR?

Ahmet Serdar Oral 40'lı yaşlarda olup reklamcılık sektöründe faal olan bir isimdi. Kendisi Ferco Holding ortaklarından birisi olarak tanınmaktadır. Popüler yaşamda az yer aldığından internet ortamında kendisi hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır.

Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında Sun Vital Solaryum'un genel müdürlüğünde görev aldı.

Daha sonra kendisi bohem bir hayat tarzını seçti ve Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi. 4 yıl önce oyunculuğu bırakarak Serdar Oral ile birlikte daha sakin bir hayatı tercih eden Özgü Namal, iki çocuk sahibi olmuştur. Muğla Köyceğiz'de bir köyde yaşayan başarılı isimler, 10 yıllığına bir köy evi kiraladı.

Özgü Namal ve Serdar Oral, Muğla Köyceğiz'de doğayla iç içe bir yaşam kurmak için evlerinin çevresindeki 7 dönümlük araziyi de 1 milyon 400 bin TL'ye satın aldı ve kendilerine bir çiftlik kurdular.

Serdar Oral ile Özgü Namal'ın çocuklarının ismi Nefes ve Elem Su'dur.

Daha önceki zamanlarda iki evlilik yapan Ahmet Serdar Oral'ın bu evliliklerinden de toplam 3 çocuğu bulunuyor.

AHMET SERDAR ORAL NEDEN ÖLDÜ?

Kurtlar Vadisi'nin Elif Eylül'ü olarak oyunculuk kariyerinde iyi bir yere sahip olan Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.