Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Anadolu Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. İş kariyerinin öncesi futbolculuğa, ya da bir kulüp geçmişine dayanmamaktadır. Uzun yıllar ekonomi sektöründe çalışmıştır. Aynı zamanda 35 yıllık bir futbol geçmişi vardır. Hayatı merak edilen Serdar Kelleci kimdir? Serdar Kelleci kaç yaşında, nereli? Serdar Kelleci hayatı ve biyografisi nedir?

Daha önce TGRT, ON4 TV gibi kanallarda ekranlarda izleyenlerin karşısına çıkan Serdar Kelleci, şuanda A Spor kanalında yer alıyor. Sözleriyle gündemdeki yerini koruyan Serdar Kelleci'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Serdar Kelleci kimdir? Serdar Kelleci kaç yaşında, nereli? Serdar Kelleci hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SERDAR KELLECİ KİMDİR?

Serdar Kelleci baba tarafından Karabük, anne tarafından Eskişehir'dir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Anadolu Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. İş kariyerinin öncesi futbolculuğa, ya da bir kulüp geçmişine dayanmamaktadır. Uzun yıllar ekonomi sektöründe çalışmıştır. Aynı zamanda 35 yıllık bir futbol geçmişi vardır.

Daha önce TGRT, ON4 TV gibi kanallarda ekranlarda izleyenlerin karşısına çıkan Serdar Kelleci, şuanda A Spor kanalında yer almaktadır. Sabah Sporu programında Çiğdem Ceylan, Setenay Cankat gibi isimlerle programı sürdürmektedir. Ara ara Son Sayfa programına çıkmaya başlayan Kelleci, Haldun Domaç ve diğer spor yorumcuları ile ekranlara çıkmaktadır.

A Spor ekranlarında Skorbord programında Aykut İnce'nin moderatörlüğünde Ahmet Akcan ile birlikte spor yorumları beğenilerek izlenmektedir.