Türk sinemasının usta ismi Serdar Gökhan, gittiği bir festivalde Burak Özçivit'in kendisine saygısızlık ettiğini ileri sürerek oyuncu hakkında ağır ithamlarda bulundu. Gökhan'ın söylediği ağır sözler sonrasında Serdar'ın Gökhan'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Serdar Gökhan kimdir? Serdar Gökhan ne dedi? İşte detaylar...

Özbekistan'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşkent Film Festivali'nde Türk sineması için özel bir gece düzenlendi. Geceye Burak Özçivit, Serdar Gökhan, Nurgül Yeşilçay ve Azra Akın gibi ünlü isimler katıldı. Serdar Gökhan kendisine saygısızlık ettiğini ileri sürerek Burak Özçivit hakkında ağır ithamlarda bulundu. Gökhan'ın söylediği sözler sonrasında Serdar Gökhan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Serdar Gökhan kimdir? Serdar Gökhan ne dedi? Detaylar haberimizde...

SERDAR GÖKHAN KİMDİR?

Serdar Gökhan, doğum adıyla Nusret Ersöz 15 Mart 1943 tarihinde Mudurnu'da dünyaya gelen Türk oyuncu ve ressamdır. Kariyerinde birçok film ve televizyon dizisinde rol almıştır. İlk başrol oynadığı film Kadırgalı Ali'dir. Ayrıca çizgi roman çizerliği de yapmıştır.

SERDAR GÖKHAN NE DEDİ?

Özbekistan'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşkent Film Festivali'nde Türk sineması için özel bir gece düzenlendi. Geceye Burak Özçivit, Serdar Gökhan, Nurgül Yeşilçay ve Azra Akın gibi ünlü isimler katıldı. Burak Özçivit ve Nurgül Yeşilçay'ın törene katılan diğer Türk oyuncularla sahneye çıkmak istemediği iddia edildi. Usta oyuncu Serdar Gökhan da bu anlara şahit oldu. Yeşilçam'da tarihi filmlerin aranan ismi olan Serdar Gökhan ise olayın iç yüzünü 2. Sayfa programına anlattı. Tecrübeli oyuncu, "12 oyuncu sahneye oturduk, programın devam etmesini bekledik. 2 boş sandalyeye o iki arkadaşım oturması lazım. Kulisten duyduğum seslere kadar "Ben gelmem, ben çıkmam" diye bağrışmalar duydum" dedi.

"KULAĞIMIN KILI KADAR ETKİSİ YOK"

Burak Özçivit'i kıskandığı yönündeki haberlere çok kızan Serdar Gökhan "Ben onu kıskanıyormuşum, kulağımın kılı kadar benim üzerimde bir etkisi yok" dedi. Burak Özçivit'e ateş püsküren Serdar Gökhan, "İki tane kaş çatmayla oyunculuk olmuyor. Önce oyunculuk öğrensin" ifadelerinde bulundu.