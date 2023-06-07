Serdar Dursun hangi takıma gidecek, hangi takımdan teklif geldi merak ediliyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun, sarı-lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor. Serdar Dursun hangi takıma gidecek, hangi takımdan teklif geldi gündeme geliyor. Peki, Serdar Dursun hangi takıma gidecek, hangi takımdan teklif geldi?

Serdar Dursun hangi takıma gidecek, hangi takımdan teklif geldi gündeme geliyor. Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Dursun'a farklı takımlardan geldi. Ardından, Serdar Dursun hangi takıma gidecek, hangi takımdan teklif geldi soruları merak ediliyor. Serdar Dursun hangi takıma gidecek, hangi takımdan teklif geldi? Detaylar haberimizdedir…

SERDAR DURSUN HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Dursun'a Almanya ve Macaristan'ın ardından Belçika'dan da talip çıktı. Mechelen'in milli futbolcu için sarı-lacivertlilere teklif yaptığı belirtildi. Belçika basınında çıkan haberlere göre, santrfor arayışında olan Mechelen, sarı-lacivertlilerin deneyimli santrforu Serdar Dursun'a teklif yaptı.

SERDAR DURSUN HANGİ TAKIMDAN TEKLİF GELDİ?

Almanya 1. Ligi'ne yükselen Darmstadt ve Macaristan 1. Ligi'nden Ferençvaroş ile de adı anılan Serdar Dursun'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Milli futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 25 karşılaşmada 4 gol atıp, 5 asist yaptı.