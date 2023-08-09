Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürecek. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın planlarında yer almayan 5 futbolcu ile yollar ayrılma aşamasında. Ayrılacak isimler arasında Serdar Dursun da yer alıyor. Peki Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrıldı mı, ayrılacak mı?

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürecek. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın planlarında yer almayan 5 futbolcu ile yollar ayrılma aşamasında. Ayrılacak isimler arasında Serdar Dursun da yer alıyor. Peki Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrıldı mı, ayrılacak mı? Detaylar...

SERDAR DURSUN FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği 5 futbolcu ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler Gustavo Henrique, Serdar Dursun, Nazım Sangare ve Arao'nun yanı sıra Batshuayi için de Lens'ten gelen teklifi değerlendirecek.

Fanatik'te yer alan habere göre, Diego Rossi ve Joao Pedro gibi isimlerin ardından Fenerbahçe'de Gustavo Henrique, Arao ve Batshuayi'nin de ayrılığı gündemde. Yabancı futbolcu sayısını azaltmaya çalışan sarı-lacivertliler, Batshuayi'den ise iyi bir bonservis girdisi sağlayabilir. Fransa Ligi'nde geçen sezon iyi bir performans gösteren Lens, Belçikalı golcü için 11 milyon euroyu gözden çıkardı.

SAMSUNSPOR VE PENDİKSPOR DEVREDE

Süper Lig'in yeni ekipleri, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı isimleri radarına aldı. Samsunspor'un Serdar Dursun, Pendikspor'un ise Nazım Sangare için teklif yapması bekleniyor.