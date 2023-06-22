Serdar Çam kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir? Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Serdar Çam kimdir?

Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Serdar Çam ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Serdar Çam kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Serdar Çam ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Serdar Çam kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

SERDAR ÇAM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

30 Mart 1966 Ankara doğumludur. Babasının Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevi nedeniyle ilköğrenimini Libya ve Fransa'da, ortaöğrenimini ise Lefkoşa Türk Maarif Koleji'nde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Serdar Çam, Almanya ve Belçika'da Yüksek Lisans çalışmalarını yürüttü. Boston Üniversitesi'nden İşletme dalında Yüksek Lisans derecesini, Marmara Üniversitesi'nden Uluslararası Pazarlama dalında Doktorasını aldı.

1992'de Dış Ticaret Müsteşarlığı/Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan Çam, 1994-95 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştıktan sonra 1995-99 tarihleri arasında MÜSİAD Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu tarihten 2002 yılına kadar İsviçre ve İstanbul'da özel şirketlerde dış ticaret alanında yöneticilik yaptı.

Dr. Serdar Çam, Eylül 2002-Ağustos 2009 tarihleri arasında T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ınbaşbakanlığı döneminde TBMM'deki makamında Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. 2009-2011 yılları arasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttü.2011-2019 yılları arasında o zaman T.C. Başbakanlık'a bağlı olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın Başkanlığı yaptı. Nisan 2016-Haziran 2020 yılları arasında Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2015 yılından bu yana, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nin Mütevelli Heyet üyeliği görevini sürdürmektedir.

2019'da Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov tarafından TİKA'nın faaliyetleri dolayısıyla 'Makedonya Liyakat Nişanı verilen Serdar Çam, 2016 yılında Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tarafından "Altın Mükemmellik Nişanı"na, 2017 yılında ise Macaristan Başbakanı Viktor Urban tarafından "Liyakat Nişanı"na ve yine aynı yıl Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlıklarının 25'inci Yılı anısına "Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığının 25. Yılı Jübile Madalyası"na layık görüldü. Bunların yanı sıra Serdar Çam, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden "Türk Patent Enstitüsü Uluslararası Kamu Markası" ödülünü ve 2017 yılında ise Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'ın elinden "Gazi Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yılın Kurumu" ödülünü aldı.

19 Nisan 2019 tarihli 30750 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmıştır.

Serdar Çam, iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca ile temel düzeyde Almanca ve Arapça bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

21 Haziran 2023 tarihli kararname ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bakan yardımcısı oldu.