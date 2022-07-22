Serdar Aziz kimdir? Serdar Aziz kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? Serdar Aziz biyografisi!

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SERDAR AZİZ KİMDİR?

23 Ekim 1990, Osmangazi, Bursa doğumlu Türk futbolcu.Aziz, Bursa'da Osmangazi'de doğdu. Babası Makedonya'da doğmuştur ama Türk kökenli bir ailedir. Annesi de Bursa'da doğmuştur. Bir erkek kardeşi ve bir kız kardeşi vardır. Aziz'in babası Bursa'da bir amatör futbolcuydu. Aziz 10 yaşına geldiğinde Bursa'da futbol okuluna gitmeye başladı. Bursaspor ile gençlik sözleşmesi imzaladı. Aziz kısa boylu olduğundan dolayı orta sahada oynadı. Ancak, Aziz orta sahada oynayacak tekniği olmadığı için Aziz'in hocası defansta oynatmaya karar verdi. 2006 yılında Raşit Çetiner as kadroya çağırdı. 2007-2008 sezonunda Merinosspor'a 1 yıllığına kiralandı.

25 Ekim 2008 tarihinde Fenerbahçe'ye karşı ilk lig maçını oynadı. Maç 5-2 yenilgisiyle sonuçlandı.

2009-2010 Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Bursaspor'da önemli oyuncular arasında yerini aldı. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Serdar Aziz, 2 kez Türkiye U-16, 13 kez Türkiye U-17, 7 kez Türkiye U-18, 16 kez Türkiye U-19, 2 kez Türkiye U-20 ve 8 kez de Türkiye U-21 forması olmak üzere toplam 80 kez millî formayı giymiştır ve müsabakalarda 1 gol kaydetmiştir.