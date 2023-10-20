Milli aranın ardından Hatayspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye Serdar Aziz'den kötü haber geldi. Peki, Serdar Aziz Hatayspor maçında oynayacak mı? Serdar Aziz kaç maç yok, sakatlandı mı?

Serdar Aziz Hatayspor maçında oynayacak mı? Serdar Aziz kaç maç yok, sakatlandı mı?

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe'de Serdar Aziz sakatlandı ve bugün yapılan antrenmana çıkmadı. Başarılı futbolcunun durumu ise merak edildi. Taraftarlar Serdar Aziz Hatayspor maçında oynayacak mı? Serdar Aziz kaç maç yok, sakatlandı mı? sorularına yanıt arıyor.

SERDAR AZİZ HATAYSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli aranın ardından Hatayspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye Serdar Aziz'den kötü haber geldi. Yıldız futbolcu, sakatlandı ve bugün yapılan antrenmana çıkmadı. Serdar'ın durumu, yapılan MR sonrası netlik kazanacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'de Serdar Aziz sakatlandı. Başarılı savunmacı, sakatlığı sonrası cuma günü yapılan antrenmana katılmadı.

DURUMU BELLİ DEĞİL

32 yaşındaki yıldız futbolcunun durumu MR'dan sonra belli olacak. Bu sezon 8 maça çıkan Serdar Aziz, sarı-lacivertli forma ile 1 gol kaydetti.