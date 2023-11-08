Fenerbahçe'nin Ludogorets ile oynayacağı Konferans Ligi maçının kadrosunda tam 9 eksik var. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan ve UEFA'ya bildirilen listede yer almayan isimler merak edildi. Peki, Serdar Aziz Fenerbahçe - Ludogorets maçında oynayacak mı? Serdar Aziz sakat mı, neden yok?

Serdar Aziz Fenerbahçe - Ludogorets maçında oynayacak mı? Serdar Aziz sakat mı, neden yok?

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de önemli eksikler var. Temsilcimizde sakatlığı bulunan 5 futbolcu kamp kadrosuna alınmazken 4 futbolcu da ismi UEFA'ya bildirilmediği için kafilede yer almadı. Arama motorlarında ise Serdar Aziz Fenerbahçe - Ludogorets maçında oynayacak mı? Serdar Aziz sakat mı, neden yok? soruları yer aldı.

SERDAR AZİZ FENERBAHÇE - LUDOGORETS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin Ludogorets ile oynayacağı Konferans Ligi maçının kadrosunda tam 9 eksik var. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred, ve Mert Hakan Yandaş ile UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Samet Akaydin, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor yok.

Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred, ve Mert Hakan Yandaş kadroya alınmadı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Samet Akaydin, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kamp kadrosu şöyle: