Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Serdar Akinan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Serdar Akinan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Serdar Akinan kimdir? Serdar Akinan kaç yaşında, nereli? Serdar Akinan hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Serdar Akinan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Serdar Akinan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Serdar Akinan kimdir? Serdar Akinan kaç yaşında, nereli? Serdar Akinan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

SERDAR AKİNAN KİMDİR?

Serdar Akinan (d. 1968, İstanbul), Türk gazeteci, yazar ve televizyoncu.

1987'de Milliyet Gazetesi'nde daha 17 yaşında gazeteciliğe başladı. Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştı. İlk özel televizyon Star'da televizyon haberciliğine adım attı. 1992 yılında görüntülü haber dalında iki ayrı birincilik ödülü aldı. haber'>Haber programı 32. Gün'ün görsel yönetmenlik, muhabirlik, kameramanlık yaptı. Daha sonra ABD'ye gitti. Star TV'nin Washington temsilcisi oldu. Türkiye'ye döndüğünde ilk olarak Number One TV'nin başında görev aldı. Haber kanalları CNN Türk, NTV ve Habertürk'ün kuruluşlarında kanalların başındaydı. SkyTurk kanalının kuruluşunda rol aldıktan sonra bu kanalın Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı ve Nihat Genç ile program sundu. Akşam gazetesinde köşe yazarıydı. İşten çıkarıldıktan sonra Vagus.tv adında bir haber portalı açtı.

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