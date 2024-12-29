Serdar Adalı kaç oy aldı, Hüseyin Yücel kaç oy aldı BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ?

Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkanlık için yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi sona erdi ve sayıma geçildi. Sayımla birlikte ilk sonuçlarda gelmeye başladı. Seçimi büyük bir farkla Adalı önde götürüyor. Peki, Serdar Adalı kaç oy aldı, Hüseyin Yücelkaç oy aldı

SERDAR ADALI - HÜSEYİN YÜCELKAÇ OY ALDI?

AÇILAN SANDIK SONUÇLARI

TOPLAM OYLAR

• Serdal Adalı: 3716 oy

• Hüseyin Yücel: 1651 oy

Toplam Açılan Sandık: 12/25

12. Sandık Sonucu:

1. Serdal Adalı: 348

2. Hüseyin Yücel: 137

11. Sandık Sonucu:

• Serdal Adalı: 328

• Hüseyin Yücel: 131

10. Sandık Sonucu:

• Serdal Adalı: 116

• Hüseyin Yücel: 345

9. Sandık Sonucu:

• Serdal Adalı: 304

• Hüseyin Yücel: 163

8. Sandık Sonucu:

• Serdal Adalı: 335

• Hüseyin Yücel 139

7. Sandık Sonucu:

• Serdal Adalı: 314

• Hüseyin Yücel: 135

6. Sandık Sonucu:

• Serdal Adalı: 274

• Hüseyin Yücel: 125

5. Sandık Sonucu:

• Serdal Adalı: 313

• Hüseyin Yücel: 120

4. Sandık Sonucu:

• Serdal Adalı: 286

• Hüseyin Yücel: 145

3. Sandık Sonucu:

• Serdal Adalı: 290

• Hüseyin Yücel: 168

2. Sandık Sonucu:

• Serdal Adalı: 298

• Hüseyin Yücel: 124

1. Sandık Sonucu:

• Serdal Adalı: 281

• Hüseyin Yücel: 148

İLK SONUÇLAR AÇIKLANIR AÇIKLANMAZ ARAT'A TEPKİ

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurulun gerçekleştirildiği Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilk sandık sonuçları açıklandıktan hemen sonra "Hasan Arat gelecek, hesap verecek" ve "Hasan Arat paralar nerede" tezahüratları yapıldı.

REKOR OY KULLANILDI

Beşiktaş Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçiyor. Genel kurul, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edildi ve seçime geçildi. Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu. 13 bin 158 olarak duyuruldu. Böylelikle bir önceki seçimde kullanılan 12 bin 152 oy geçilerek rekor kırıldı.