Üye Girişi
Haberler
Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti
Nevzat Bahtiyar'ın ailesinden çok konuşulacak karar
Köşeye sıkışan PKK/YPG kurtuluş umudunu İsrail'de buldu
Suriye'de terör örgütünün son çırpınışları! Netanyahu'ya yalvardılar
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu
Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Türkiye, elektrik sektörü için Şam'da
Suriye'ye ilk yatırım için harekete geçildi

Serdar Adalı kaç oy aldı, Hüseyin Yücel kaç oy aldı BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçiyor. Siyah-beyazlıların başkanı olabilmek için Hasan Arat'ın istifası sonrası başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel ile eski yöneticilerden Serdal Adalı yarıştığı kongrede oy verme işleminin ardından kapılar ve sandıklar kapatılarak oy sayma işlemine geçildi. Serdar Adalı kaç oy aldı, Hüseyin Yücel kaç oy aldı?

Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkanlık için yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi sona erdi ve sayıma geçildi. Sayımla birlikte ilk sonuçlarda gelmeye başladı. Seçimi büyük bir farkla Adalı önde götürüyor. Peki, Serdar Adalı kaç oy aldı, Hüseyin Yücelkaç oy aldı

SERDAR ADALI - HÜSEYİN YÜCELKAÇ OY ALDI?
AÇILAN SANDIK SONUÇLARI
TOPLAM OYLAR

• Serdal Adalı: 3716 oy

• Hüseyin Yücel: 1651 oy

Toplam Açılan Sandık: 12/25

12. Sandık Sonucu:

1. Serdal Adalı: 348

2. Hüseyin Yücel: 137

11. Sandık Sonucu:

• Serdal Adalı: 328

• Hüseyin Yücel: 131

10. Sandık Sonucu:

• Serdal Adalı: 116

• Hüseyin Yücel: 345

9. Sandık Sonucu:

• Serdal Adalı: 304

• Hüseyin Yücel: 163

8. Sandık Sonucu:

• Serdal Adalı: 335

• Hüseyin Yücel 139

7. Sandık Sonucu:

• Serdal Adalı: 314

• Hüseyin Yücel: 135

6. Sandık Sonucu:

• Serdal Adalı: 274

• Hüseyin Yücel: 125

5. Sandık Sonucu:

• Serdal Adalı: 313

• Hüseyin Yücel: 120

4. Sandık Sonucu:

• Serdal Adalı: 286

• Hüseyin Yücel: 145

3. Sandık Sonucu:

• Serdal Adalı: 290

• Hüseyin Yücel: 168

2. Sandık Sonucu:

• Serdal Adalı: 298

• Hüseyin Yücel: 124

1. Sandık Sonucu:

• Serdal Adalı: 281

• Hüseyin Yücel: 148

İLK SONUÇLAR AÇIKLANIR AÇIKLANMAZ ARAT'A TEPKİ

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurulun gerçekleştirildiği Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilk sandık sonuçları açıklandıktan hemen sonra "Hasan Arat gelecek, hesap verecek" ve "Hasan Arat paralar nerede" tezahüratları yapıldı.

REKOR OY KULLANILDI

Beşiktaş Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçiyor. Genel kurul, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edildi ve seçime geçildi. Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu. 13 bin 158 olarak duyuruldu. Böylelikle bir önceki seçimde kullanılan 12 bin 152 oy geçilerek rekor kırıldı.

Serdar Adalı kaç oy aldı, Hüseyin Yücel kaç oy aldı BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Seçimlerle ilgili açıklaması bomba
img

179 kişinin öldüğü faciada tüyler ürperten son mesaj
img

İşte ömür boyu ceza alan Narin'in katillerinin son sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan'dan Rusya'ya ilk yaptırım
Azerbaycan, Rusya'ya ilk cezayı kesti
Dev şirketin CEO'suna kaçak değerli maden sorgusu
Milyarlık şirketin ünlü CEO'su sorguya alındı
Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verildi
Terör örgütünün Hakan Fidan'la ilgili yalanı çürütüldü
Terör örgütünün Hakan Fidan'la ilgili yalanı çürütüldü
Seçime damga vuran olay: Beşiktaşlı yönetici, herkesin gözünün önünde oğlunu tokatladı
Beşiktaşlı yönetici, herkesin gözünün önünde oğlunu tokatladı
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti

Son Dakika Haberleri

Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen "en yaşlı 50 insan"dan kaçı erkektir? Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye'de soyadı hangisi olan kişi sayısı daha fazladır? "Beş Hececiler" olarak anılan şair grubunun adındaki "Beş" hangisini ifade eder? Hangisi Batı Afrika'da yer alan bir ülkenin adıdır? Adını değiştirmeden önceki adı "Neftalí Ricardo Reyes Basoalto" olan hangisidir? Serdar Adalı kaç oy aldı, Hüseyin Yücel kaç oy aldı BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ? Rihanna Üniversitesi, Beyoncé Üniversitesi, Madonna Üniversitesi, The Beatles Üniversitesi var mı? ABD'de hangi adda bir üniversite vardır? Uşak okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Uşak Valiliği)? Antalya okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Antalya Valiliği)? Muğla okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Muğla Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.