Seçime giden Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığa aday oldu. Adalı, teknik direktörlük için görüşeceği ilk ismin Sergen Yalçın olacağını söyledi. Gündemde ise Serdal Adalı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serdal Adalı'nın mesleği nedir, ne iş yapıyor? soruları yer alıyor.

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın ardından başkanlığa bir aday daha çıktı. Ahmet Nur Çebi'nin seçime girmeyeceğini açıklamasının ardından Serdal Adalı adaylığını ilan etti. Merak edilenler arasında ise Serdal Adalı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serdal Adalı'nın mesleği nedir, ne iş yapıyor? soruları yer aldı. İşte detaylar...

SERDAL ADALI KİMDİR?

Serdal Adalı (d. 1964, Adana), İş insanı ve Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı. 21 Eylül 2012 tarihinde Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonrası Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı oldu. Beşiktaş kulübünde futbol şube sorumlusu ve asbaşkan olarak görev almıştır. 25 Mayıs 2013 tarihindeki yazılı açıklamayla Beşiktaş başkanlığına adaylığını açıkladı. Ancak 16 Haziran 2013 tarihindeki başkanlık seçimini kaybetmiştir. Ekim 2019 yılında Fikret Orman'ın istifasından sonra Beşiktaş başkanlık yarışına aday oldu. Ancak Ahmet Nur Çebi'nin ardından 2. oldu. Yarışta 3. olan ise Hürser Tekinoktay'dı. Adalı, evli ve iki çocuk babasıdır.

SERDAL ADALI NE İŞ YAPIYOR?

1964 Adana doğumlu olan Serdal Adalı, 1984 yılında iş hayatına atıldı. Babasının rahatsızlığı dolayısıyla California Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurdu. İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda iş yapmaktadır.

Serdal Adalı

SERDAL ADALI BEŞİKTAŞ'IN BAŞKANI OLACAK MI?

Seçime giden Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığa aday oldu. Adalı, teknik direktörlük için görüşeceği ilk ismin Sergen Yalçın olacağını söyledi. Taraftarlar, Adalı'nın Sergen Yalçın hamlesine olumlu bakarken deneyimli hoca için "Sonunda geri dönecek" yorumları yapıldı. Beşiktaş'ta geçtiğimiz dönemlerde ikinci başkanlık yapan Adalı TRT Spor'a konuşurken, "Şu an tek aday var. Beşiktaş tek adayla seçime girmez. Camiadan büyük baskı ve istek var. Bunu karşılıksız bırakmak zor. Emre Kocadağ'ın aday olacağını düşünmüyorum. 4 senedir burada ve sorumluydu. Transferleri yapan kendisiydi. Futbolda başarısız bir sezon yaşıyoruz, zaten böyle olmasa seçim gündemi olmazdı." dedi.

Serdal Adalı, NTV'ye yaptığı açıklamada da, "Teknik direktör konusunda görüşeceğim ilk isim Sergen Yalçın olacak. Kendisi şu an için en uygun isim." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler