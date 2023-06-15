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Serçeler Köyü nerede? Serçeler Köyü hangi ilde ve ilçede? Serçeler Köyü harita gösterimi!

Serçeler Köyü nerede? Serçeler Köyü hangi ilde ve ilçede? Serçeler Köyü harita gösterimi!

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Haberlere konu alan Serçeler Köyü'nün nerede, hangi il ve ilçede yer aldığı haritadaki konumu merak ediliyor. Peki Serçeler Köyü nerede? Serçeler Köyü hangi ilde ve ilçede? Serçeler Köyü harita gösterimi!

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Serçeler Köyü nerede? Haberlere konu alan Serçeler Köyü'nün nerede, hangi il ve ilçede yer aldığı haritadaki konumu merak ediliyor. Peki Serçeler Köyü nerede? Serçeler Köyü hangi ilde ve ilçede? Serçeler Köyü harita gösterimi haberimizde...

SERÇELER KÖYÜ NEREDE?

Serçeler, Diyarbakır ilinin Bismil ilçesine bağlı bir köydür. Diyarbakır iline 45 km, Bismil ilçesine 13 km uzaklıktadır.

Serçeler Köyü nerede? Serçeler Köyü hangi ilde ve ilçede? Serçeler Köyü harita gösterimi!Serçeler Köyü haritadaki konumu

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