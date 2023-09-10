Sercan Yıldırım kimdir? Survivor 2024 yarışmacısı Sercan Yıldırım hangi sezonda, hangi yıl yarıştı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2024'ün 5'inci yarışmacısı Sercan Yıldırım oldu. Sosyal medya hesabından haberi duyuran Acun Ilıcalı "Başarılar Sercan" dedi. Peki, Sercan Yıldırım kimdir? Survivor 2024 yarışmacısı Sercan Yıldırım kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sercan Yıldırım hangi sezonda, hangi yıl yarıştı?

Sercan Yıldırım kimdir? Sorusu, Sosyal medya hesabından haberi duyuran Acun Ilıcalı'nın ardından gündeme geldi ve birçok izleyici tarafından merak edildi. Yayınlandığı günden itibaren izleyiciyi ekran başına kilitleyen ve nefes kesen mücadelelere sahne olan Survivor All Star 2024'ün kadrosu şekillenmeye başladı. Programın kadrosuna geçmişte de yarışan Sercan Yıldırım dahil oldu. Peki, Sercan Yıldırım kimdir? Survivor 2024 yarışmacısı Sercan Yıldırım kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sercan Yıldırım hangi sezonda, hangi yıl yarıştı?

SERCAN YILDIRIM KİMDİR

Sercan Yıldırım forvet mevkiinde oynamış Türk eski millî futbolcudur.

Sercan Yıldırım, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 Nisan 1990 günü dünyaya geldi. Futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, 2008-09 sezonunda ise Bursaspor'un 9 numaralı formasını 18 yaşında giydi.

SERCAN YILDIRIM HANGİ SEZONDA, HANGİ YIL YARIŞTI?

Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer alan Sercan Yıldırım, o sezonun en iyi performans gösteren yarışmacılardan biri olarak yarışmayı 6. sırada bitirmişti. Yıldırım, 2022 yılında da Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmişti.