Sercan Yıldırım eşi kim? Nihan Yıldırım kimdir? - Haberler

Survivor 2020'deki performansıyla adından söz ettiren eski futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor 2022 kadrosunda da yer aldı. Finale kalma heyecanıyla yarışmaya katılan Yıldırım, mart ayında elendi. Geçtiğimiz sene aralık ayında Nihan Yönel ile evlenen Yıldırım, aşka gelerek romantik bir paylaşım yaptı. Sercan Yıldırım eşi kim? Nihan Yıldırım kimdir?

SERCAN YILDIRIM EŞİ KİM?

Nihan Yönel 24 yaşındadır. 1997 doğumlu Yönel, Instagram'da paylaşımlar yapıyor.

Nihan Yönel yoga eğitmenliği yapıyor. SercanYıldırım ile de verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Yönel'in çok sayıda takipçisi bulunuyor.

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