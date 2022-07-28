Sercan Özaydın kimdir? Sercan Özaydın hayatı ve biyografisi!

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SERCAN ÖZAYDIN KİMDİR?

1982 yılında doğdu.

2001 yılında Anadolu Lisesi, 2007 yılındaTıp Fakültesinden mezun oldu. Mecburi hizmet için atanarak muhtelif il ve ilçelerde, birinci ve ikinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında hekimlik ve idarecilik yaptı. Yine Sağlık Bakanlığı bünyesinde danışmanlık, eğitim ve koordinasyon hizmetleri kapsamında görevler aldı. Master'ını Sağlık Kurumları Yöneticiliği üzerine yapan Özaydın, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler ortaklığında bilimsel araştırma projeleri ve istatistiki çalışmalar yürüttü.

Askerlik vazifesini Güneydoğu'da Tabip Asteğmen/Teğmen olarak tamamladı.

2009-2014 yılları arasında yerel ve ulusal medya organlarında yayınlanmış çok sayıda inceleme ve çevirileri; yönetim, kamu idaresi, popüler bilim ve fikir/düşünce alanlarında makale ve köşe yazıları yayınlandı. Aynı zaman aralığında; kişisel gelişim, etkili iletişim, iş idaresi vb. konularda seminerler ve eğitimler verdi. 2017-2020 Yıllarında Tunceli İl Sağlık Müdürü olarak görev yaptı.

Tıp Fakültesi ve Sosyoloji Lisans, Sağlık kurumları yönetimi üzerine Master yapmış olup, Siyaset Sosyolojisi Y. Lisans çalışmaktadır. İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen İl Başkanımız, evli ve 2 çocuk babasıdır.