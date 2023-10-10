Şerbetli pide tarifi! MasterChef Şerbetli pide nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yarışmacıları, en güzel Şerbetli pideyi hazırlamak için yarıştı. Aksaray geleneksel mutfak kültürünün bir parçası olan bu lezzet, ağızda dağılan kıvamıyla dikkat çekiyor. Şerbetli pide yapımında öncelikle hamur yoğrulur ve dinlendirilir. Daha sonra peynir karışımından oluşan iç malzeme eklenir ve pide fırında kızarana kadar pişirilir. Fırından çıktıktan sonra üzerine tereyağı sürülür ve şerbet gezdirilir. Bu özel pide, Aksaray'da genellikle kahvaltılarda tüketilir.

Pide lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Şerbetli pide ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Şerbetli pide nasıl yapılır? Şerbetli pide nedir? Şerbetli pide nasıl yapılır, Şerbetli pide yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Şerbetli pide yapıldı, evde klasik Şerbetli pide yapıldı! İşte en güzel Şerbetli pide!

ŞERBETLİ PİDE TARİFİ!

Aksaray geleneksel mutfak kültürünü temsil eden yemeklerden biridir.

Şerbetli PideMalzemeleri Nelerdir

Hamuru için:

• 1 paket yaş maya

• 1,5 su bardağı su

• 1 çay kaşığı şeker

• 1 tatlı kaşığı tuz

• Alabildiği kadar un

İçi İçin:

• 1 su bardağı tuzsuz lor

• 1 su bardağı rende kaşar

• 1 su bardağı küflü peynir

Üzeri için:

• 2 çorba kaşığı tereyağı

Şerbeti için:

• 2 su bardağı şeker

• 2 su bardağı su

• 1 çorba kaşığı limon suyu

Şerbetli PideNasıl Yapılır

Hamuru yoğurmak için un, şeker ve su karıştırılır. Üzerine tuz ve ele yapışmayan kıvam alana kadar un eklenerek yoğrulur. Hamur 1 saat dinlendirilir. Bu arada şerbet malzemesi koyu kıvamda kaynatılır ve soğumaya bırakılır. Dinlenen hamurdan limon kadar parçalar alınır. Önce merdaneyle oval açılır sonra iki karış boyunda uzatılır. Uzunlamasına peynir karışımından oluşan iç konur ve peynirler görünmeyecek şekilde iki taraftan kapatılır. 200 derece fırında kızarana kadar pişirilir. Fırından çıkınca tereyağı sürülür ve 4 parmak eninde kesilir. Üzerine şerbet gezdirilir. (Bu pide Aksaray'da kahvaltılarda tüketilir.)