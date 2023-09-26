Sunucu ve oyuncu olan Seray Sever kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Seray Sever kimdir ve kaç yaşında olduğu araştırılırken, Seray Sever hangi dizilerde oynadığı gündeme geliyor. Peki, Seray Sever kimdir? Seray Sever kaç yaşında, nereli? Seray Sever biyografisi!

Seray Sever kimdir ve kaç yaşında merak ediliyor. Oyuncu Seray Sever nereli ve hangi projelerde rol aldığı gündeme geliyor. Seray Sever kimdir ve Seray Sever kaç yaşında, nereli olduğu araştırılıyor. Seray Sever biyografisi ve hayatı gündeme geliyor. Seray Sever kimdir? Seray Sever kaç yaşında, nereli? Seray Sever biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SERAY SEVER KİMDİR?

Seray Sever, 27 Şubat 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı. Lise öğrenimini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Babası Tamer Sever, 8 Mart 2022 tarihinde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Şubat 2006 yılında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık "Yeni Bir Karar" adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı. 2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.

Sunuculuğunu yaptığı programlar