Seray Kaya ile Doğukan Güngör sevgili mi sorusu gündeme geliyor. Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu Seray Kaya, Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Doğukan Güngör ile aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi. Peki, Seray Kaya ile Doğukan Güngör sevgili mi?

ATV ekranlarında yayınlanan ve final kararı alınan Bir Küçük Günışığı dizisinin başrol oyuncusu Seray Kaya, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Seray Kaya ile Doğukan Güngör sevgili mi gündeme geliyor. Seray Kaya ile Doğukan Güngör sevgili mi merak ediliyor. Seray Kaya ile Doğukan Güngör sevgili mi?

SERAY KAYA İLE DOĞUKAN GÜNGÖR SEVGİLİ Mİ?

ATV ekranlarında yayınlanan ve final kararı alınan Bir Küçük Günışığı dizisinin başrol oyuncusu Seray Kaya, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan güzel oyuncu, hakkında aşk iddiasına da cevap verdi. 32 yaşındaki güzel oyuncu ile Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu 27 yaşındaki Doğukan Güngör, bir mekanda baş başa yemek yerken görüntülenmiş ve akıllara aşk iddiası gelmişti. Aşk iddiasının ardından arkadaş olduklarını söyleyen çiftten Seray Kaya, "Özel hayat konuşmuyorum. Hayatımda kimse yok. Bu yeterlidir bence... Doğukan çok sevdiğim biri... Ama bu konuları konuşmayalım" dedi.

Dizisinin final yapmasının ardından tatile gideceğini söyleyen başarılı oyuncu, "Her şey yolunda. Final yaptık, tatil başladı. Sanırım haziran ayında pek bir şey yapmayacağım. Biraz kendime zaman ayıracağım. Temmuz ve ağustos ayında da ufak ufak tatillere başlarım" şeklinde konuştu.