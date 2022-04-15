Seray Kaya diziden neden ayrıldı? Mahkum Cemre ölecek mi? Mahkum Cemre diziden ayrılıyor mu, öldü mü?
- Güncelleme:
FOX TV ekranlarının sevilen yapımı Mahkum, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler sonrası Mahkum Cemre ölüyor mu? Seray Kaya diziden ayrılıyor mu? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Dizinin 17. bölümünde Cemre karakteri, bir anda yere yığılıyor. Peki, son bölümde neler oldu?
FIRAT, MALATYA (Haberler.com) - Mahkum Cemre ölecek mi? Seray Kaya diziden ayrılıyor mu? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Mahkum dizisinde Fırat Bulut'un destekçisi olan avukat Cemre'nin rolü önemli bir yer tutuyordu. Son bölümde Cemre'nin yaralanması sonrasında diziden çıkıp çıkmayacağı merak edildi.
Cemre, geçtiğimiz hafta teyzesi ile babası olduğu iddia edilen kişinin konuşmalarına şahit olmuş ve kendisinden nelerin gizlendiğini öğrenmek istemişti. Seray Kaya'nın canlandırdığı Cemre karakteri, 17. bölümde bir anda yere yığılıyor. Birsel Altuntaş'ın haberine göre, Seray Kaya diziden ayrılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş, Kaya hakkında, ''Mahkum'da Cemre karakterine hayat veren Kaya'nın vedası birkaç bölüm daha uzadı ve başarılı oyuncu 17. Bölümde diziden ayrılacak.'' ifadelerini kullanmıştı.
17. bölümde Cemre Uysal'ın öldüğü görülüyor.
Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
Oyunculuğa 2012'de "Huzur Sokağı" isimli diziyle başlayan Seray Kaya ''Kocamın Ailesi'' dizisindeki 'Kırmızı Şapkalı Kız' rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ardından "Gülümse Yeter" dizisinde rol aldı. Sonrasında 'Kadın' dizisinde başarıyla canlandırdığı Şirin karakteriyle uluslararası bir başarı yakaladı.İlk sinema filmi "Türkler Geliyor" projesinde Maria karakterine ve ardından "Kuruluş Osman" dizisinde Lena karakterine hayat vermiştir. Şimdi ise Mahkum dizisinde avukat "Cemre" rolüyle karşınızda…
Mahkum/ Cemre Uysal/ 2021
Kuruluş Osman/ Lena Hatun 2020-2021
Kadın/ Şirin Sarıkadı/ 2017-2020
Gülümse Yeter/ Gül Özdemir/ 2016
Kocamın Ailesi/ Miray/ 2014-2015
Huzur Sokağı/ Rezzan/ 2012
Seray Kaya'nın Oynadığı Filmler
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı/ Maria/ 2019