Usta oyuncu Seray Gözler, Güzel Günler dizisinden ayrılıyor, neden ayrılıyor soruları gündüme geliyor. Show Tv'nin başarılı dizisi Güzel Günler oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Peki, Seray Gözler, Güzel Günler dizisinden ayrılıyor mu? Seray Gözler neden diziden ayrılıyor?

Başrollerini Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Orkun İz, Yıldıray Şahinler ve Seray Gözler'in paylaştığı Güzel Günler dizisinde oyuncu kadrosu değişikliğe uğradı. Seray Gözler, Güzel Günler dizisinden ayrılıyor mu ve Seray Gözler neden diziden ayrılıyor merak ediliyor. Seray Gözler, Güzel Günler dizisinden ayrılıyor mu? Seray Gözler neden diziden ayrılıyor? Detaylar haberimizdedir…

SERAY GÖZLER, GÜZEL GÜNLER DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Usta oyuncu Seray Gözler, ilk bölümünden beri yer aldığı Güzel Günler dizisinin kadrosundan ayrılıyor. Hikayedeki rolü biten oyuncu, 23. bölümde diziye veda edecek

SERAY GÖZLER NEDEN DİZİDEN AYRILIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Saliha rolünü oynayan usta oyuncu Seray Gözler kadrodan ayrılıyor. Hikayedeki rolü biten usta oyuncu, 23. bölümde diziye veda edecek. Gözler'in diziye nasıl veda edeceği ise henüz bilinmiyor. TMC Film yapılı Güzel Günler'in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzasını taşıyor.

SERAY GÖZLER KİMDİR?

Seray Gözler (d. 27 Eylül 1961, Adana), Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Süper Baba'da oynadığı "Şule", Yabancı Damat'ta oynadığı "Hayriye" ve Zoraki Koca'daki "Sevim Abla" rolleriyle tanınır. Sanatçı, 2002 yılında Kaktüs Çiçeği'ndeki rolü ile Afife Jale Tiyatro Ödülü'nü (En İyi Komedi Kadın Sanatçısı) ve 2011 yılında İki Çarpı İki oyunundaki rolü ile İsmet Küntay Tiyatro Ödülü'nü (En iyi Kadın Sanatçı) kazanmıştır. İstanbul Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü oyuncusu olan sanatçı, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Devlet tiyatrosu sanatçısı Saydam Yeniay ile evli olup Ege isminde bir erkek çocuk sahibidir.

Sahip olduğu ödüller

Afife Tiyatro Ödülleri : Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Kadın Oyuncusu - Kaktüs Çiçeği - 2001

İsmet Küntay Tiyatro Ödüllleri : Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu - İki Çarpı İki -2011

Tiyatro oyunları

Alyoşa - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2017

İki Çarpı İki : Behiç Ak - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009

Kaktüs Çiçeği : Pierre Barillet/Jean-Pierre Gredy - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001

Orkestra (oyun) : Arthur Miller - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1996

Giydirici : Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995

Cadı Kazanı : Arthur Miller - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994

Don Juan : Molière - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993

Uykulu Gözler : Bernard Slade - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

Umut Cinayeti : Burak Mikail Uçar - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Düdüklüde Kıymalı Bamya : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Oyunun Oyunu : Michael Frayn - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

Cimri : Moliere - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

Umut Cinayeti : Burak Mikail Uçar - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Lodos (oyun) : Beyazıt Gülercanİ-stanbul Devlet Tiyatrosu - 1986

Ah Şu Gençler : Turgut Özakman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985

Sevgili Doktor : Neil Simon - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

Filmografisi