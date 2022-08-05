Seray Dura kimdir? Seray Dura hayatı ve biyografisi! Seray Dura kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Seray Dura merak konusu oldu. İşte Seray Dura hakkında merak edilen Seray Dura kimdir, Seray Dura hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SERAY DURA KİMDİR?

Seray Dura 7 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

2018 yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sahne Sanatları bölümünden mezun olan Seray Dura, iki sene boyunca özel ve kurumsal tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Seray Dura, bir yandan da kısa filmlerde yer aldı ve modellik mesleğini devam ettirdi.

Seray Dura 2015 yılında kaleme almaya başladığı "Hüzün Senfonisi" adlı eserini dört senede tamamladı ve nihayetinde 2022 yılında okuyucusuyla buluşturdu. Kitabın kapağında kullanılan eserin de sahibi olan sanatçı, guaj ve yağlı boya çalışmalarına devam etmektedir.