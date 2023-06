Serap Yazıcı Özbudun yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Serap Yazıcı Özbudun kimdir?

TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. Serap Yazıcı Özbudun yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Serap Yazıcı Özbudun yemin etti mi? soruları araştırılıyor. Serap Yazıcı Özbudun yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Serap Yazıcı Özbudun yemin etti mi? Detaylar haberimizdedir…

1984'de, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden "pek iyi" dereceyle mezun oldu.

- 1986'da, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında "CHP'nin Niteliği ve Laiklik Politikası" başlıklı teziyle, "iyi" dereceyle, yüksek lisansını tamamladı.

- 1991-1992 tarihleri arasında, İngiliz Hükümetinden kazandığı bursla, Bristol Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde "Otoriter Sistemlerden Demokrasiye Geçiş" konulu bir programa katıldı ve Prof. Dr. Geoffrey Pridham denetiminde doktora tezi üzerine çalışmalarda bulundu.

- 1995'te, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında "Türkiye'de Askerî Müdahalelerin Anayasal Etkileri" başlıklı teziyle, "pek iyi" ile doktora derecesine hak kazandı.

- 2000'de, "Başkanlık ve Yarı-başkanlık Sistemleri: Türkiye İçin Bir Değerlendirme" başlıklı teziyle doçentlik unvanına hak kazandı.

- 2002'de, Amerikan hükümetinin davetlisi olarak, "Küresel Düzeyde Demokrasinin - "Güçlendirilmesi" konulu International Visitors programına katıldı.

- 2009'da, "Demokratikleşme Sürecinde Türkiye" ve "Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye: Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine" başlıklı çalışmalarıyla profesörlüğe atandı.

Akademik Ödüller

- 1986'da, Şefik Soyer anısına Dündar Soyer tarafından düzenlenen "Atatürk İlkeleri Açısından Laiklik" konulu yarışmada üçüncülük derecesine hak kazandı.

- 1987'de, İnönü Vakfı'nın düzenlediği "İnönü ve Laiklik" konulu yarışmada ikincilik derecesine hak kazandı.

- 1991'de, Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı tarafından düzenlenen "İnsan Hakları Açısından Laiklik" konulu yarışmada birincilik derecesine hak kazandı.

- 1994'te, Cumhuriyet Gazetesi tarafından düzenlenen, Yunus Nadi Ödülleri yarışmasında "Aydınlanma Felsefesi ve Türk Devrimi" başlıklı çalışmasıyla Sosyal Bilimler dalında birincilik ödülünü aldı.

- 1998'de, Milliyet gazetesinin düzenlediği Örsan Öymen Ödülleri yarışmasında, "Başkanlık ve Yarı-başkanlık Sistemleri" başlıklı çalışmasıyla Sosyal Bilimler alanında ikincilik derecesini kazandı.

- "Demokratikleşme Sürecinde Türkiye" başlıklı kitabı, Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA), 2010 yılı üniversite ders kitapları arasında, kayda değer eser ödülüne (mansiyon) layık görülmüştür.

- 10 Mayıs 2012'de İstanbul Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından 7. Kristal Lale ödülüne layık görüldü.

- 8 Mart 2013'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından "Yılın En Başarılı Kadın Hukukçusu" ödülüne layık görüldü.

- 5 Mart 2014'de Demokrasi Denetçileri Derneği tarafından "Lider Kadınlar" ödülüne layık görüldü.

Mesleki Tecrübe

- 1988'de, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne, anayasa hukuku alanında araştırma görevlisi olarak atandı.

- 1997-2012 yılları arasında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı.

- 2012'den bu yana İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

İdari Görevler

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1998-1999.

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2001-2007.

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Fonu Üyeliği, 2001-2003.

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurul Üyeliği, 2003-2008 (İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Akademik Kurul, Üniversite Senatosuna tekabül eden bir organdır.).

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Mazeret Komisyonu Üyeliği, 2003-2008.

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD Başkanlığı, 2011-2012.

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Fakülte Kurulu Üyeliği, 2007-2012.

- İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Akademik Kurul Üyeliği, 2012-...

Yayınlanan Kitaplar

- İnsan Hakları Açısından Laiklik, Demet Yayıncılık, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yayınları 7, İstanbul, 1994.

- Aydınlanma Felsefesi ve Türk Devrimi, Demet Yayıncılık, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yayınları 8, İstanbul, 1995.

- Türkiye'de Askeri Müdahalelerin Anayasal Etkileri, Yetkin Yayınevi, Ankara, 1997.

- Başkanlık ve Yarı-Başkanlık Sistemleri: Türkiye İçin Bir Değerlendirme, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2002.

- Demokratikleşme Sürecinde Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009.

- Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye: Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009.

- Anayasa Hukuku I, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2012.

- Anayasa Hukuku II,Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2013.

- Anayasa I, Eskişehir Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi ders kitabı- Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2018.

- Anayasa II, Eskişehir Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi ders kitabı- Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2019.

Kitap Bölümleri ve Çeşitli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- Prof. Dr. Ergun Özbudun'la birlikte "Military Regimes' Extrication From Politics: Exit Guarantees", Nation, Power, Society, eds. Alexandra Jasinski Konia and Jacek Raciborski, (Warszawa: Scholar, 1996), pp. 325-340.

- Prof. Dr. Ergun Özbudun'la birlikte, Democratization Reforms in Turkey (1993-2004), TESEV Publications, Istanbul, 2004.

- "The Impact of the EU on the Liberalisation and Democratisation Process in Turkey", Turkey and The EU Enlargement Processes of Incorporation, eds. Richard T. Griffiths and Durmus Özdemir, Istanbul Bilgi University Press, Istanbul, December, 2004, pp.91-102.

-Aynı eser Hollanda dilinde de yayınlanmıştır: "Democratisering: constitutionele hervormingen 1995-2003", Turkije In Europa Turkije En Lidmaatschap Van De Europese Unie, eds. Richard T. Griffiths and Durmus Özdemir, Lemma BV, Utrecht, 2004, p. 85-95.

- A Guide to the Turkish Public Law Order and Legal Research,