Serap Yazıcı Özbudun yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Serap Yazıcı Özbudun kimdir?

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TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. Serap Yazıcı Özbudun yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Serap Yazıcı Özbudun yemin etti mi? soruları araştırılıyor. Serap Yazıcı Özbudun yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Serap Yazıcı Özbudun yemin etti mi? Detaylar haberimizdedir…

28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SERAP YAZICI ÖZBUDUN KİMDİR?