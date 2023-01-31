Serap Yazıcı kimdir, neden gözlük takıyor, hastalığı ne? Serap Yazıcı'nın göz rahatsızlığı mı var? Serap Yazıcı kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Teke Tek konuklarından Prof. Dr. Serap Yazıcı'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Serap Yazıcı kimdir, nereli, mesleği ne? Serap Yazıcı'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? Serap Yazıcı neden gözlük takıyor, hastalandı mı? Serap Yazıcı göz hastalığı mı var? İşte ayrıntılar...

SERAP YAZICI KİMDİR?

Serap Yazıcı, (d. 1962, Ankara) Türk Anayasa Hukuku profesörü.

Serap Yazıcı doğum tarihi : 1962

Serap Yazıcı kaç yaşında : 60 yaşında

Serap Yazıcı nereli : Ankara

Serap Yazıcı mesleği ne : Akademisyen, Hukuk profesörü

On üç yaşında, annesinin hayatını kaybettiği ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında, görme yetisini kaybetti. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü ve 1984 yılında lisans derecesi ile mezun oldu. 1991-1992 tarihleri arasında, İngiliz Hükümetinden kazandığı bursla, Bristol Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde "Otoriter Sistemlerden Demokrasiye Geçiş" konulu bir programa katıldı ve doktora tezi üzerine çalışmalarda bulundu.

1995 yılında yüksek lisansını tamamlayan Yazıcı, Hukuk Doktoru unvanını aldı. 2009'da, "Demokratikleşme Sürecinde Türkiye" ve "Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye: Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine" başlıklı çalışmalarıyla profesörlüğe atandı. Yazıcı, 1998 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne 2012 yılına kadar Anayasa hukuku profesörü olarak görev aldı. Kapatılana değin İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi'nde Gelecek Partisi'ne katıldı. Yazıcı daha sonra açıklanan başkanlık kurulunda İnsan Hakları Başkanı olarak görev aldı.

SERAP YAZICI NEDEN GÖZLÜK TAKIYOR?

Prof. Dr. Serap Yazıcı 13 yaşında, annesinin hayatını kaybettiği ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında, görme yetisini kaybetmiştir. Ardından gözlük takmaya başlamıştır.